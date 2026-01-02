Giornale di Brescia
Basket

Orzinuovi Basket, un 2025 tra addii e ripartenza

Pietro Marchesi
L’anno della pallacanestro orceana si divide tra la salvezza sofferta in A2 e l’avvio di un nuovo progetto con Crema, che ha permesso di garantire continuità al basket di alto livello
Ottimo lavoro per coach Andrea Gabrielli
Ottimo lavoro per coach Andrea Gabrielli
Un anno. Due anime. Il 2025 della pallacanestro orceana ha registrato un addio – quello di Stefano Mascio, il cui progetto nella cittadina della Bassa è durato il tempo di una stagione – ed un nuovo anno zero, che ha reso possibile il prosieguo del basket di alto livello grazie alla fusione con la vicina Crema.

Il resoconto

Nella prima metà dell’anno solare, Orzinuovi ha portato a termine un travagliato campionato di serie A2, caratterizzato da colpi di scena. Tra infortuni, incomprensioni e rivoluzioni sul parquet l’unica nota lieta è stata coach Franco Ciani, dapprima allontanato e poi richiamato a guidare un roster sì stravolto, ma comunque condotto alla salvezza.

Esaurita la parentesi Gruppo Mascio, ecco la collaborazione con Crema. La stagione è iniziata a fari spenti, ma è già stata foriera di soddisfazioni. In una serie B Nazionale altamente competitiva la squadra biancoblù si sta rivelando solida e coesa, un vero gruppo, anche grazie alla magistrale conduzione di coach Andrea Gabrielli.

Argomenti
OrzibasketGruppo Mascio OrziBasket
