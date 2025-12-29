Sport bresciano del 2025: il 31 dicembre in edicola l’inserto del GdB

I trionfi mondiali di Anna Danesi e Alice Bellandi, la Germani Pallacanestro Brescia che raggiunge la storica finale scudetto, il Brescia che fallisce con Massimo Cellino, ma rinasce come Union Brescia grazie a Giuseppe Pasini.

Sono soltanto alcuni dei tantissimi potenziali flash dello sport bresciano del 2025, quello che il Giornale di Brescia vi racconterà in un inserto gratuito in uscita domani con il nostro quotidiano. Ventiquattro pagine in cui abbiamo provato a riepilogare, passo dopo passo, gioie e dolori di tante discipline che hanno caratterizzato i mesi da gennaio a dicembre.

Leggi anche Quali sono gli articoli più letti nel 2025 sul sito del GdB

Alice Bellandi nel judo e Anna Danesi nella pallavolo si prendono senza dubbio le luci del palcoscenico, con i rispettivi titoli mondiali. Sono loro le atlete bresciane da copertina. Senza dimenticare nello sci la prima vera gioia di Giovanni Franzoni, sul podio in Coppa del Mondo. Un segnale verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che segneranno il 2026.

Poi, per quanto riguarda il calcio, come detto la nascita nel mese di giugno dell’Union Brescia e la ripartenza dalla serie C, dove i biancazzurri hanno trovato il Lumezzane e salutato l’arrivo dell’Ospitaletto ritornato tra i professionisti dopo quattro decenni.

Spazio anche al calcio dilettanti, dove a farla da padrone è stato il Rovato Vertovese, che ha vinto sia a livello «locale» sia a livello nazionale.

Basket, boxe, ciclismo e gli altri

E poi, virando sul basket, la Germani con la splendida cavalcata che ha portato la squadra guidata da Poeta fino alla finale scudetto, persa contro Bologna, ma ugualmente storica. Senza dire dei successi che la squadra ora di Cotelli sta mietendo in questa stagione. Il focus del nostro inserto va anche sulla boxe e sui successi ottenuti dai campioni guidati dal bresciano Mario Loreni, sul ciclismo con il trionfo di Scaroni in una tappa al Giro d’Italia, sul volley con la stagione fatta di alti e bassi di Valsabbina e Consoli. Spazio a Tiesse Robot Calvisano e An Brescia, due certezze nel rugby e nella pallanuoto, così come al GdB Trofeo Padel che ha ottenuto grande successo. Senza dimenticare il settimo storico scudetto dell’Atletica Brescia 1950.