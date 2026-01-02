Per l’Ospitaletto un 2025 di promozione e maturità

«Andiamo. Andiamo. Andiamo a vincere!». Faceva così il coro intonato dai giocatori dell’Ospitaletto sul pulmino scoperto che, dopo la gara interna con il Crema del 3 maggio scorso, lasciava il piazzale dello stadio Corioni per attraversare il Comune franciacortino.

La festa arancioblù

Dietro, una mini carovana di scooter e auto con bandiere arancioblù al vento. L’aritmetica aveva già premiato il gruppo di Quaresmini la settimana precedente a Ciliverghe, ma quel pomeriggio è stato il punto più alto dell’emozione.

Il giorno della coppa alzata al cielo da capitan Gritti, il giorno dell’abbraccio collettivo, il giorno del saluto definitivo a quei senatori che hanno accompagnato la società del duo Taini-Musso nel professionismo, 27 anni dopo. La fotografia del 2025 dell’Ospitaletto passa tutta da lì. Da quei sorrisi, da quegli abbracci, da quelle lacrime che raccontano tanto.

L’impatto con la C

Un anno iniziato con il 3-0 in trasferta alla Castellanzese e chiuso con lo stesso punteggio, ma su un palcoscenico completamente diverso: il campo del Novara, in Serie C. L’approccio al nuovo campionato, per un gruppo giovanissimo e ricostruito per tre quarti, è stato – come preventivabile – tutt’altro che semplice. Il gioco non è mai mancato, l’identità nemmeno.

A latitare, inizialmente, sono stati i risultati. Servono sei partite per trovare la prima vittoria contro il Renate. E ne servono altre nove per costruire quel mini filotto di due pareggi e due successi consecutivi che cambia volto alla stagione arancioblù.

La sterzata arriva lì, nel momento più delicato, quando il peso della categoria rischia di farsi sentire. L’Ospitaletto invece reagisce, cresce, prende fiducia e chiude il girone d’andata a 22 punti, due in più rispetto alla «tabella» del club. Ed è forse questo il dato che racconta meglio il 2025 degli orange. Una squadra capace di vincere da neopromossa, di tornare tra i pro dopo quasi tre decenni e, una volta arrivata, di non limitarsi a partecipare.