Non solo calcio e basket: gli sport che fanno grande Brescia in Italia

Sono tempi grigi, forse qualcuno direbbe persino bui, per il tifo bresciano. Le recenti vicissitudini delle squadre cittadine di calcio e basket hanno lasciato il segno, fiaccando la pazienza dei tanti appassionati dei due sport più seguiti nel nostro territorio.
L’estate scorsa è arrivato il fallimento del Brescia targato Cellino e la ripartenza dalla serie C sotto l’egida di Beppe Pasini. Risale invece alle ultime settimane la vendita con il conseguente trasferimento a Roma, del titolo della Pallacanestro Brescia da parte di Mauro Ferrari a Paul Matiasic, vicenda alla quale ha fatto seguito la nascita di una nuova società, l’A2A Leonessa Brescia che militerà in B1.
Storie di cadute e rinascite che riflettono però solo una parte, per quanto maggioritaria in termini di praticanti e tifosi, dello sport targato Brescia. Il nostro territorio è infatti una fucina di talenti e di società che da tempo sanno distinguersi ai vertici delle rispettive discipline. Non parliamo di piccole squadre che militano in tornei di secondo piano, ma di vere e proprie eccellenze riconosciute in tutta Italia, spesso forti di settori giovanili nei quali nascono e crescono campioni. Si tratta di un unicum nel panorama lombardo ma anche nazionale, dove solo grandi città come Milano, Torino, Napoli o Genova possono vantare un sistema sportivo su più livelli così competitivo.
Nota metodologica: si è deciso di non considerare in questo elenco le discipline invernali, dove le caratteristiche individuali e la struttura in gruppi sportivi rende meno efficace una ricostruzione per capi. Nonostante ciò è impossibile non sottolineare la centralità di Brescia anche in questo ambito, soprattutto sui fronti sci alpino e snowboard.
Volley
Tra le principali realtà della pallavolo bresciana c’è la Banca Valsabbina Millenium Brescia, formazione femminile appena promossa in serie A1. Nella stagione appena conclusa la squadra, capace di vincere anche la Coppa Italia di A2, ha disputato le partite casalinghe al PalaGeorge di Montichiari, ma in vista del ritorno nella massima serie è stata presa in considerazione anche l’ipotesi di un trasferimento in città.
Nel settore maschile il riferimento è invece la Consoli Sferc Brescia-Atlantide, impegnata nel campionato di serie A2. Erede di una lunga tradizione pallavolistica cittadina e provinciale, la squadra gioca le proprie gare interne al Centro sportivo San Filippo di Brescia.
Pallanuoto
Nella pallanuoto brilla l’An Brescia, protagonista in serie A1, in Champions League e stabilmente in corsa per lo scudetto, perso recentemente contro l’eterna rivale Pro Recco. Nel suo palmarès figurano due scudetti, due Coppe Italia e quattro Coppe Len. La formazione disputa le gare casalinghe nella piscina comunale di Mompiano.
C’è anche una seconda realtà cittadina: la Brescia Waterpolo, che nel 2026 ha raggiunto, e poi perso, la finale per la promozione in serie A2 contro Monza.
Rugby
Anche sul fronte del rugby città e provincia, che vantano una gloriosa storia di titoli tricolori conquistati, rappresentano un punto di riferimento italiano. Il Rugby Calvisano continua a essere l’epicentro del movimento, militando attualmente in serie A1, immediatamente al di sotto della massima serie A Élite. Il suo stadio è il celebre San Michele.
Nel rugby cittadino i riferimenti sono invece il Brixia Rugby, formazione impegnata nel campionato di serie B, così come il Fiumicello, dalla grande tradizionale nel settore giovanile. La squadra disputa le gare casalinghe allo stadio Aldo Invernici, nel quartiere San Polo, la seconda al Menta di Urago Mella. Tra le principali realtà della provincia figurano inoltre, sempre in serie B, il Rovato e la Bassa Bresciana.
Atletica
Nell’atletica leggera il ruolo da protagonista lo veste l’Atletica Brescia 1950, storica società femminile ai vertici nazionali che nel 2026 ha conquistato l’ottavo scudetto consecutivo. L’impianto di riferimento è il campo Gabre Gabric di Sanpolino, sede delle principali competizioni cittadine e di manifestazioni internazionali come il Brescia Grand Prix e il Multistars, al quale si è recentemente aggiunto lo stadio indoor polifunzionale di Sanpolino.
Ginnastica
C’è poi un’altra punta di diamante: la ginnastica artistica. In ambito femminile il faro è la Brixia, una delle società più titolate d’Italia, capace nel 2026 di conquistare il ventiduesimo scudetto della propria storia. La può ora contare anche sul nuovo centro di preparazione olimpica realizzato a Sanpolino.
Di primaria rilevanza anche Estate 83 (femminile) e Artistica Brescia (maschile), entrambe in serie A.
Football americano
Nello sport statunitense per eccellenza sul palcoscenico ci sono i Bengals, più volte campioni d’Italia, con il titolo più recente conquistato nel 2023. La loro casa è il Chico Nova del Villaggio Sereno.
Nuoto
Come non citare poi il nuoto, sebbene sia uno sport strettamente individuale, con il Gam Team capace di sfornare campioni sia in ambito giovanile sia ai massimi livelli.
Vela
Nella vela bresciana invece è più corretto parlare di circoli con squadre agonistiche, ma anche in questo caso si tratta di realtà ai vertici delle rispettive specialità. Tra le più importanti figurano la Società Canottieri Garda Salò, attiva con equipaggi giovanili, olimpici e paralimpici, il Circolo Vela Gargnano, con sede a Bogliaco e organizzatore della Centomiglia; il Vela Club Campione del Garda, società di riferimento soprattutto per le classi 29er e 49er, e il Circolo Vela Toscolano Maderno, particolarmente attivo nella formazione e nella vela giovanile, e l’Associazione nautica sebina sul lago d’Iseo.
Altri sport
Non mancano infine formazioni che, sebbene meno rappresentative in termini numerici e impegnate in campionati minori, continuano a tenere alto il nome dello sport in città e provincia. Hockey su prato, baseball e softball, tamburello, ciclismo, badminton e pallamano rimangono fondamentali nel ventaglio delle attività della Brescia che gareggia.
In Lombardia
È però un po’ tutta la Lombardia a mantenere un alto profilo in termini di attività sportive. Nell’elenco che segue, non esaustivo e che non prende in considerazione calcio e basket, sono riportate le principali società divise per provincia.
Come per Brescia non sono prese in considerazione le discipline invernali, nelle quali Sondrio, Bergamo, la stessa Brescia e Varese si collocano ai vertici italiani. Milano assume invece un ruolo rilevante soprattutto nelle discipline del ghiaccio.
- Milano
La pallavolo maschile di vertice è rappresentata dall’Allianz Milano, impegnata in SuperLega. Nel settore femminile il riferimento è la Vero Volley Milano, protagonista in serie A1 e spesso di scena all’Allianz Cloud per gli incontri più importanti. Nel rugby opera l’As Rugby Milano. Nell’atletica leggera spiccano il Cus Pro Patria Milano e la Bracco Atletica.
Nel football americano ci sono i Rhinos Milano, partecipanti alla Italian football league, la massima divisione nazionale. Nell’area metropolitana sono attivi anche i Seamen Milano, protagonisti nel 2026 in Isl2, e i Frogs Legnano.
Nel baseball la tradizione dell’area metropolitana è portata avanti dal Milano Baseball 1946 e dal Senago Baseball, presenti nei campionati nazionali. Il softball costituisce inoltre uno dei movimenti più forti del territorio. Il Bollate Softball 1969 è una delle società più titolate d’Italia e milita in serie A1. Nella stessa area operano il New Bollate e il Legnano Softball, impegnati in A2.
Nell’hockey su prato la principale realtà è il Milano Hockey Prato. La formazione femminile partecipa alla serie A Élite, la massima divisione nazionale, mentre il club è presente ai vertici anche nell’attività indoor.
Nella ginnastica va ricordata la Juventus Nova Melzo, che milita nella serie A2 di artistica. Nell’area milanese opera inoltre il Geas, promosso dall’A2 all’A1 femminile al termine della stagione 2026.
- Bergamo
La pallavolo femminile, qui storicamente di casa, ha la sua regina nel Volley Bergamo 1991, formazione impegnata in serie A1 e principale realtà provinciale della disciplina. In serie A2 milita invece la Cbl Costa Volpino, società dell’alto Sebino ormai consolidata nei campionati nazionali di alto livello. Nella pallanuoto maschile il riferimento è la Pallanuoto Bergamo, approdata in A2 dopo la promozione ottenuta al termine di questa stagione dalla serie B.
- Como
La principale squadra comasca di pallavolo maschile è la Libertas Brianza Cantù, impegnata nel campionato di serie A2. Nella pallanuoto il territorio è invece rappresentato dalla Como Nuoto, che milita in A2. Nel rugby c’è inoltre il Rugby Como, società storica della provincia che disputa il campionato di serie C.
- Cremona
Nel panorama della pallavolo femminile spicca la Trasporti Bressan Offanengo, impegnata in serie A2. Nella stessa categoria figura il Volleyball Casalmaggiore, società che in passato ha raggiunto i vertici italiani ed europei.
- Lecco
La Pallavolo Picco Lecco resta una delle società più rappresentative del volley femminile provinciale (serie B1). Nel rugby c’è invece il Rugby Lecco, impegnato nel campionato di serie B.
- Lodi
La principale realtà sportiva della provincia è l’Amatori Wasken Lodi, una delle società più prestigiose dell’hockey su pista italiano e protagonista in serie A1. Nel baseball va citato il Codogno Baseball ’67, storica formazione lodigiana. Nella ginnastica è presente la Fanfulla 1874, che nel 2026 ha partecipato alla serie A2 femminile conquistando la promozione nella massima categoria per la stagione successiva.
- Mantova
Il rugby mantovano ha il proprio simbolo nel Rugby Viadana, una delle società più importanti d’Italia, impegnata nella serie A Élite e di casa allo stadio Luigi Zaffanella. Nella pallavolo maschile la provincia è rappresentata dal Gabbiano Mantova. Molto importante è anche il tamburello, disciplina nella quale il Mantovano esprime diverse società ai vertici nazionali. Tra le principali figurano il Castellaro, il Solferino, la Cavrianese e il Ceresara, protagoniste, a seconda delle stagioni, nei campionati di serie A e serie B maschili o femminili.
- Monza e Brianza
La principale formazione brianzola di pallavolo maschile è il Vero Volley Monza, protagonista in Superlega. Nel settore femminile c’è la Pallavolo Concorezzo, impegnata in A2. Nel rugby il Rugby Monza mantiene una presenza nei campionati nazionali e una tradizione particolarmente significativa nel settore femminile. Nella ginnastica artistica la provincia esprime inoltre alcune delle società più importanti d’Italia. La Gal Lissone partecipa alla serie A1 femminile, mentre la Pro Carate è presente nel massimo circuito nazionale. Nel badminton il riferimento è la Polisportiva di Nova Milanese, protagonista in serie B nel 2025 e qualificata ai play off per la promozione nella massima divisione.
- Pavia
Nel rugby la prima realtà provinciale è il Cus Pavia Rugby, attivo nei campionati nazionali. Nella pallavolo il riferimento è invece il Volley 2001 Garlasco, presente in B1 femminile. Nel badminton opera anche il Badminton Club Oltrepò di Stradella, società con esperienza nei campionati federali nazionali.
- Sondrio
Il Rugby Sondrio rappresenta la provincia nel campionato nazionale di serie B.
- Varese
La provincia di Varese è, infine, una delle più ricche di realtà sportive di vertice. Nella pallavolo femminile militano la Uyba Volley Busto Arsizio, protagonista in A1, e la Futura Volley Giovani Busto Arsizio, impegnata in A2. Nel football americano il riferimento sono gli Skorpions Varese, partecipanti nel 2026 alla Italian Football League, la massima divisione nazionale. Molto importante è poi il movimento del softball. Il Saronno Softball e la Rheavendors Caronno partecipano alla serie A1 e sono stabilmente comprese tra le principali formazioni italiane. Nel rugby, infine, la provincia è rappresentata dal Rugby Varese, impegnato nel campionato nazionale di serie B.