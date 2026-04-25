Volley, svanisce al quinto set il sogno SuperLega della Consoli

Finisce a Pordenone la corsa della Consoli Sferc Brescia verso la SuperLega. Finisce ad un passo dall’impresa, a 2 punti dal riaprire una serie stregata. In gara-2 della semifinale play off Brescia perde al tie break 15-13 contro la Tinet Prata, dopo aver ceduto anche mercoledì scorso al San Filippo. Chiudere la stagione così è tanto un rammarico quanto un dispiacere, soprattutto perché in vantaggio 10-13 al tie break è mancato il cinismo necessario per vincere. La Consoli più forte di sempre va così in vacanza con il dubbio di aver lasciato qualcosa per strada, a partire da 30 battute sbagliate.

L’analisi

In tutta la stagione i ragazzi di Zambonardi hanno dimostrato qualità e meriti, arrivando agli spareggi promozione in condizioni eccellenti, tanto da aver archiviato bene i quarti con Macerata. Nella gara d’andata Pordenone ha meritato la vittoria a Brescia, tuttavia nel ritorno Cavuto e compagni hanno lottato e sofferto in ogni singola azione per fermarsi sul più bello.

Il match

Brescia non ha alternative alla vittoria dopo gara-1. Ma in terra friulana i tucani arrivano con tanti dubbi, molte preoccupazioni e la sensazione di non essere i favoriti. La tensione e la poca convinzione attanagliano i ragazzi di Zambonardi in un primo set di grandissima sofferenza, con Pordenone trascinato dal proprio pubblico che pare invulnerabile tanto da volare sul 10-4. Il parziale sembra compromesso quando il tabellone segna 24-20. L’imponderabile si concretizza con il turno in battuta di Cavuto (autore tra l’altro di 2 ace), che manda in panico i friulani che ci mettono del loro nel perdere 24-26.

Un tentativo di Cominetti - Foto Lega Volley

Al rientro in campo la Consoli va avanti nel punteggio sin dall’inizio, approfittando dello smarrimento emotivo dei friulani. L’ottima marcatura su Cavuto però permette alla squadra di casa di portarsi in vantaggio 20-19. Nel finale è un susseguirsi di emozioni con la Consoli che annulla ben 3 set point, ma non ha la stessa forza del parziale precedente, perché Gamba rimette la partita in parità (28-26). Nel terzo set non basta un buon avvio di Brescia, che tuttavia sbaglia troppo in battuta permettendo alla Tinet Prata di giocare con minori pressioni, tanto da vincere agevolmente il set 25-18.

Reazione e tie break

La Consoli non ha più nulla da perdere e ritrova le giuste motivazioni, pur non giocando al meglio per l’enorme pressione. Tuttavia ciò di cui non difetta Brescia sono esperienza e qualità dei singoli, che un punto alla volta costruiscono un cospicuo vantaggio con la rotazione in battuta di Mancini (11-17), andando a vincere 17-25. Al tie break la Consoli inizia meglio ed è sempre in vantaggio, un ace di Mancini e uno di Lucconi mandano al cambio campo Brescia avanti di 2 punti (6-8). Si susseguono errori in battuta da una parte e dall’altra, sino a quello in attacco di Gamba per il 10-13, che sembra spianare la strada ai bresciani. Invece la ricezione vacilla, Pordenone prende coraggio sino a concretizzare l’incredibile sorpasso (15-13).