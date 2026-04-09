A Sanpolino pronto il nuovo polo per la ginnastica artistica

Si sono conclusi i lavori, iniziati a giugno del 2024, del cosiddetto «Cluster 3», il maxi intervento che ha portato alla realizzazione a Sanpolino di una nuova struttura dedicata alla preparazione olimpica delle atlete della ginnastica artistica, espressamente destinata agli allenamenti, alla preparazione atletica e all’ospitalità delle atlete e dei tecnici in uno spazio moderno, funzionale e ad alta efficienza energetica. La grande festa di inaugurazione si terrà il prossimo mese di giugno, in queste settimane si lavorerà per terminare i collaudi, posizionare le attrezzature sportive, realizzare la recinzione e sistemare a verde la zona esterna.

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Il progetto è stato promosso dal Comune di Brescia, soggetto attuatore, che si è avvalso di Brescia Infrastrutture, in qualità di stazione appaltante, per dotare la città di un impianto sportivo specializzato. L’opera ha previsto un investimento iniziale complessivo di circa 9,5 milioni di euro, finanziato attraverso il Pnrr e che è stato successivamente aggiornato in 9,78 milioni di euro.

L’iniziativa

Il cuore dell’intervento è la nuova palestra da 1.250 metri quadrati, attrezzata e progettata per accogliere raduni, stage tecnici e attività di preparazione e non idoneo a ospitare gare o manifestazioni aperte al pubblico. Accanto alla palestra principale è stato realizzato un secondo spazio di 117 metri quadrati dedicato al riscaldamento e alla preparazione atletica, direttamente collegato agli spogliatoi e al locale di primo soccorso.

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La struttura comprende inoltre sei spogliatoi (quattro per atlete e due per istruttori), la foresteria, la mensa, la cucina e altri ambienti di servizio. Al primo piano trovano posto 16 camere, per un totale di 42 posti letto, oltre a un ampio locale a disposizione, pensato anche per consentire alle atlete di conciliare l’attività sportiva con gli impegni scolastici.

I lavori

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti energetici e ambientali. La copertura ospita un impianto fotovoltaico composto da 305 moduli, distribuiti su una superficie di oltre 600 metri quadrati, per una potenza complessiva di 138,78 kW. L’illuminazione interna è realizzata con tecnologia Led dotata di sistemi di regolazione automatica in funzione della luce naturale. L’isolamento termico dell’edificio e l’efficienza dei serramenti installati consentono una riduzione dei consumi superiore al 20 per cento rispetto all’edificio di riferimento.

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Anche gli spazi esterni sono stati progettati per garantire funzionalità e qualità ambientale: il progetto comprende percorsi pavimentati per l’accesso pedonale, aree verdi sistemate e un accesso carrabile dedicato alla manutenzione dei locali tecnici e alla movimentazione delle attrezzature sportive.

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Per la progettazione definitiva ed esecutiva è stato incaricato un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Consorzio Progetto DVA nel ruolo di capogruppo mandataria, insieme all’architetto Giuseppe De Martino, DVMep e Geolambda Engineering. Per l’esecuzione dei lavori è intervenuto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro «Ciro Menotti», Consorzio CON.CO.S. Società Cooperativa, Giudici S.p.A., Termotecnica Sebina S.r.l. (ora City Green Light S.p.A.) e F.L. Costruzioni & Autotrasporti S.r.l.

In tale contesto, il Comune di Brescia sta perfezionando con la Federazione Ginnastica d’Italia un accordo di cooperazione per l’utilizzo dell’impianto. Pur nella diversità dei rispettivi fini istituzionali, il Comune e la Federazione intendono sviluppare forme di collaborazione relativamente all’utilizzo del nuovo Centro di Preparazione Olimpica di Ginnastica Artistica Femminile per promuovere, sostenere e consolidare l’organizzazione dell’eccellenza della ginnastica artistica femminile, facendo della città di Brescia il punto di riferimento nazionale e internazionale dell’intero movimento.

Nuovi spazi sportivi

Si prevede inoltre, di poter offrire alla comunità bresciana nuovi spazi sportivi. Il Comune si è riservato la facoltà di utilizzare l’impianto per finalità sociali relative alla promozione della pratica sportiva della ginnastica e della salute e del benessere della popolazione, in giorni e orari compatibili con l’attività prioritaria della palestra, sulla base di un apposito protocollo annuale.

In questo modo la città di Brescia potrà usufruire dell’utilizzo di un ulteriore spazio moderno e funzionale in cui praticare sport per tutte le fasce d’età. Un risultato che rafforza Brescia come città europea dello sport, capace di unire eccellenza olimpica e pratica sportiva di base.