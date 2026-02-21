Russian School e Gam Team: l’unione fa la forza e porta già risultati

Un progetto tecnico condiviso e una visione educativa comune: far crescere giovani atleti e atlete attraverso percorsi completi, multidisciplinari e di qualità. Su questi comuni obiettivi si fonda la partnership tra Gam Team Brescia e Russian Synchro School, società storiche della città, punto di riferimento rispettivamente per il nuoto e il nuoto artistico.

L’accordo

Al centro dell’accordo c’è un doppio scambio che valorizza le competenze specifiche delle due realtà. Le atlete della Russian Synchro School saranno seguite nella preparazione natatoria dai tecnici di Gam Team, mentre atlete tesserate per Gam avranno l’opportunità di cimentarsi nel nuoto artistico, grazie al lavoro e alla guida dello staff Russian. «Questa sinergia nasce per arricchire la qualità dell’insegnamento, della tecnica e dell’esperienza che ragazzi e bambini possono vivere», ha affermato Giorgio Lamberti, presidente di Gam Team, intervenuto alla conferenza stampa all’Ac Hotel di Brescia insieme al consigliere comunale Luca Pomarici e a Giuseppe Schiano Lo Moriello, presidente di Russian Synchro School. Il gemellaggio nasce anche dalla consapevolezza che il nuoto artistico richiede una preparazione completa, nella quale la parte natatoria è determinante. «Il nuoto artistico si fonda su una triade: acqua, aria e terra - ha spiegato Schiano Lo Moriello -. Negli anni avevamo già sviluppato collaborazioni e confronti con Gam Team, ma ci mancava un lavoro specifico sulla componente natatoria. Oggi uniamo in modo strutturale i tre elementi fondamentali della disciplina, andando oltre la tecnica e mettendo al centro la crescita della persona».

La collaborazione mira infatti a costruire un ambiente di crescita in cui l’aspetto agonistico si integra con quello formativo, valorizzando la multilateralità e offrendo alle giovani sportive un’esperienza ricca anche dal punto di vista emotivo e personale. I primi risultati di rilievo nelle competizioni federali sono già arrivati lo scorso mese.

Al campionato regionale categoria Esordienti A Veronika Schiano Lo Moriello ha conquistato uno storico secondo posto e nella stessa giornata sono arrivate anche le qualificazioni al Campionato nazionale invernale di Ostia di Giorgia Pogliani, Caterina Adami Ricci e Valentina Quintero. Ha inoltre debuttato in gara anche il gruppo Esordienti C, composto da Adriana Romagnoli, Maria Vittoria Torregrossa, Maria Carlotta Saccocci e Anastasia Bracchi.

Anche grazie alla partnership con Gam Team, la Russian Synchro School si conferma tra le realtà più solide e in crescita del nuoto artistico lombardo e mira a riportare Brescia nella top five nazionale. «Da inizio stagione abbiamo conquistato quattro podi tra Assoluti e Juniores, podi in tutte le Esordienti e nella categoria Ragazze. Sono risultati che ci fanno ben sperare per la crescita futura e consolidano un trend tecnico in costante crescita», ha commentato la fondatrice e responsabile tecnica Yulia Kochetova.