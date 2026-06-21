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Atletica Brescia 1950 è campione d’Italia

La squadra femminile si conferma sul trono per l’ottavo anno consecutivo
Mario Nicoliello
Atletica Brescia 1950 festeggia l'ottavo scudetto
Atletica Brescia 1950 festeggia l'ottavo scudetto

La squadra femminile dell’Atletica Brescia 1950 si conferma sul trono per l’ottavo anno consecutivo. Le Leonesse conquistano nettamente la Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti andata in scena a Rieti. Imbattute dal 2019, le ragazze vestite d’azzurro si infiammano in una domenica mattina da 33 gradi allo stadio Guidobaldi, respingendo l’assalto degli altri team.

Nella classifica finale l’Atletica Brescia 1950 accumula 185 punti, superando la Studentesca Milardi (157,5) e la Bracco Atletica (155).

Il volto di questo ennesimo è trionfo è Gloria Hooper, a segno con una tripletta nei 100, nei 200 e con la staffetta 4x100. Successi anche per Alice Mangione nei 400, Alexandra Almici (800) e per la staffetta 4x400.

In totale sono dodici i podi per le ragazze del presidente Sebastiano Di Pasquale e della direttrice tecnica Alessandra Melchionda, considerati anche i secondi posti di Elena Carraro (100hs), Agata Gremi (martello), Alexandrina Mihai (marcia 5000) e i terzi posti di Fanta Formaini Marioni Kaba (1500), Giulia Zanne (5000) e Sofia Coppari (peso).

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