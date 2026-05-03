Rugby, serie B: Brixia ai play off, ne fa le spese il Rovato
I biancobù si giocheranno la promozione con Bergamo. Il Fiumicello vince il derby con la Bassa Bresciana
Federico Bernardelli Curuz
Il Brixia vince e accede ai playoff come miglior seconda - © www.giornaledibrescia.it
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