Valsabbina: per la A1 la Vittoria Alata e magari il PalaLeonessa

Dove tutto è cominciato, ieri tutto si è concluso. La Banca Valsabbina Millenium Brescia è tornata a palazzo Loggia , dove era stata ospite a settembre per la presentazione della nuova stagione.

Appuntamento

Presenti alla premiazione, voluta dall’amministrazione, una rappresentanza della squadra (Vittorini, Arici e Orlandi), il general manager Emanuele Catania, il presidente Roberto Catania e l’allenatore Matteo Solforati con lo staff: «Noi siamo molto affezionati a questa sala, ha sempre portato bene – ha detto il presidente –. In questi anni di crescita abbiamo sempre cercato di portare in alto il nome di Brescia. Devo ringraziare le giocatrici che hanno formato un gruppo fantastico, anche durante i momenti complicati di una stagione difficile sono rimaste unite. Partire da favoriti in un campionato così difficile non era affatto semplice. C’è stata grande forza di volontà, intelligenza e classe. Sono ragazze umili e ognuna di loro ci ha insegnato qualcosa. Mi auguro che l’anno prossimo potremo divertirci anche se sarà molto più difficile, ma questo ci stimola».

A consegnare la Vittoria Alata l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni, il vice sindaco Federico Manzoni e la sindaca Laura Castelletti: «Avete sognato in grande e avete realizzato alla grande – ha detto la prima cittadina –. Per voi è un anno di successo, ma lo è anche per Brescia che vi ringrazia perché dopo 5 anni torniamo in serie A1. La città è molto felice e orgogliosa di voi e del vostro risultato».

Movimenti

Nel frattempo la società, dopo aver ufficializzato da tempo il rinnovo di coach Solforati, ha fatto lo stesso con il secondo tecnico Elisa Cella e con la capitana Beatrice Parrocchiale (come avevamo anticipato già da settimane su queste colonne).

I prossimi step saranno altre conferme: quella delle centrali Rossella Olivotto e Dalila Modestino, dell’opposta Julia Kavalenka, della banda Giorgia Amoruso, del secondo palleggio Caterina Schillkowski. Per quanto riguarda gli acquisti tre sono le certezze invece in entrata: la banda Rachele Nardelli, la palleggiatrice Valentina Bartolucci e la schiacciatrice bulgara Kalina Veneva.

E dove si giocherà? Per l’anno prossimo la serie A1 resterà al PalaGeorge, ma il Comune di Brescia sta lavorando per portare il Millenium in città, più precisamente al PalaLeonessa: «Ci siamo presi del tempo noi per verificare la logistica e gli incastri con le altre due società (Germani Brescia e Brixia, ndr) – ha detto Cantoni –, mentre il Millenium sta valutando i costi. Sicuramente l’anno prossimo vogliamo far giocare al PalaLeonessa qualche partita, magari quelle di cartello con Conegliano e Milano».