Lo scudetto del Rugby Brescia nel 1975 raccontato in un podcast

Esce oggi l’adattamento di «Un’impresa, un ricordo, una leggenda», docufilm prodotto da Teletutto con il Rugby Brescia e curato da Gianluca Barca e Paolo Bergamaschi
Il Brescia che vinse lo scudetto nella stagione 1974-1975

Un’impresa che riecheggia ancora, a più di cinquant’anni di distanza. Nel 1975 il Rugby Brescia conquistava il primo (e unico) scudetto della propria storia.

Una pagina indimenticabile per lo sport della nostra provincia, che in occasione del cinquantesimo anniversario era stata meticolosamente ricostruita in un documentario dal titolo «Un’impresa, un ricordo, una leggenda», prodotto da Teletutto con il Rugby Brescia e curato da Gianluca Barca e Paolo Bergamaschi.

Il podcast

Per rivivere quello straordinario trionfo abbiamo adattato quel docufilm in un podcast, che potete ascoltare cliccando il tasto «play» qui sopra. Al suo interno viene ripercorsa l’epopea di quel gruppo, con i racconti dei protagonisti e dei passaggi salienti di quella stagione.

Un momento del match giocato in casa contro L'Aquila


Dalle folgorazioni di Lorenzo Bonomi nelle vie di Cardiff, dove germogliò l’idea di un Brescia «gallese», al decisivo scontro diretto con L’Aquila, passando per l’ingaggio del fuoriclasse David Cornwall e il ruolo determinante di Beppe Vigasio nel ricucire gli strappi dello spogliatoio: sulla falsariga del documentario, il podcast riporta alla luce un mondo che non c’è più.

Rugby BresciascudettodocumentariopodcastBrescia
