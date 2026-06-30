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Pro Recco si prende lo scudetto della pallanuoto, applausi all’An Brescia

I liguri si impongono anche a Mompiano in gara-3 e festeggiano: gara dura e arbitraggio modesto mal digerito dai biancazzurri, espulso Bovo
Francesca Marmaglio
Ferrero dell'An Brescia in gara-3 della finale scudetto con Recco - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Ferrero dell'An Brescia in gara-3 della finale scudetto con Recco - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

La certezza è che ancora una volta si è combattuto. Con il corpo, anche se acciaccato, ma soprattutto con il cuore. Non è bastato, e forse resta una magra consolazione, alla quale ci si è dovuti negli anni abituare. Il 107esimo campionato di serie A1 di pallanuoto finisce – ancora una volta – nella bacheca della Pro Recco. A subire la sconfitta, ieri a Mompiano in gara -3 scudetto, un’An privata del suo portiere Baggi Necchi fermo in panchina per l’infortunio alla spalla, ma alla quale nessuno – neanche la squadra più forte d’Italia e un arbitraggio più che modesto – può togliere grinta, fame e dignità.

Risultato

Finisce 17-12 per i liguri che chiudono la serie con tre vittorie, ma il grande divario nel risultato finale non descrive pienamente la prestazione dei padroni di casa, che finiscono la partita senza Del Basso, Alesiani, Balzarini, Ferrero, Guerrato e anche coach Bovo espulso per proteste (fuori pure il suo vice Calderara).  Si sfiora la rissa nel quarto tempo, la piscina esplode e a farne le spese è proprio l’An resta dimezzata.

Brescia arriva alla terza partita della serie, davanti al suo pubblico, con la forza e la voglia di provare, ad ogni costo, ad allungare la corsa verso il trofeo. Dal primo fino all’ultimo tempo l’An difende, crea gioco e prova a dare del filo da torcere ai liguri che quando vanno in difficoltà usano la loro fisicità. Detto ciò, dopo una stagione perfetta, senza alcuna sconfitta, Recco si conferma comunque la squadra più forte e vincente.

Una delle reti messe a segno da Ferrero - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Una delle reti messe a segno da Ferrero - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Analisi

Si chiude così, con una delusione da digerire, la stagione della squadra bresciana che però, ancora una volta, è stata l’unica, nonostante la differenza di budget, a mettere in difficoltà i liguri. Il gruppo, allenato da coach Sandro Bovo, ha regalato ancora una volta una stagione di altissimo livello con solo due sconfitte in regular season e tre nei play off: tutte con Recco.

Ma la squadra bresciana è stata all’altezza anche della Champions League, confermandosi dopo un anno di assenza, fra le migliori 8 squadre d’Europa: un risultato non scontato che è l’esito di un lavoro certosino dei giocatori e dell’intero staff. Non solo: come ogni anno Brescia ha lanciato giovani, dimostrando come il lavorarci con costanza e determinazione, possa far ottenere ottimi risultati.

Fa festa la Pro Recco - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Fa festa la Pro Recco - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Se Brescia chiude con l’ennesimo secondo posto, Recco alza il 38esimo scudetto della sua storia: Mompiano si tinge ancora una volta di biancoceleste e la festa fa saltare di gioia gli ospiti e masticare amaro ai bresciani. La celebrazione finale consente al capitano dei liguri, Francesco Di Fulvio, di salutare con l’ennesima vittoria, prima di andare verso Barcellona. Un addio più triste, invece, per i giocatori bresciani Dolce e Gianazza in partenza rispettivamente per la Grecia (Panathinaikos) e per la Liguria (proprio Recco).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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