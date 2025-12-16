Premio Bulloni 2025, Brescia celebra i suoi eroi silenziosi: chi sono

C’è una Brescia che non cerca riflettori, che agisce in silenzio, che sa prendersi cura degli altri con gesti semplici ma profondi. È una città generosa, discreta, spesso invisibile. Ma una volta all’anno sale sul palco, si prende l’applauso che merita e ci ricorda che fare il bene – anche nel frastuono dei nostri tempi – è ancora possibile.

La Brescia del Premio Bulloni

È la Brescia del Premio Bulloni, che anche nel 2025 torna a dare voce e volto alla bontà. La commissione, riunitasi nei giorni scorsi a Palazzo Loggia, ha esaminato 54 segnalazioni arrivate da cittadini, associazioni, amministratori, parroci, esponenti del mondo economico, sindacale e culturale.

Segnalazioni nate dal desiderio di raccontare storie di altruismo quotidiano, esempi di umanità concreta che meritano di uscire dall’anonimato e di ricevere un riconoscimento pubblico. Oltre al Premio Bulloni – il principale riconoscimento bresciano per la bontà civica – saranno otto gli attestati attribuiti a persone che si sono distinte per opere di particolare valore umano e sociale.

I premi portano i nomi di enti e realtà che condividono lo spirito del Bulloni: «Cuore Amico-Fraternità», «Confindustria Brescia», «Nica e Candida Ranzanici», «Ordine degli Avvocati», «Giorgio Gnutti», «Pietro, Piergiuseppe e Piercarlo Beretta», «Collegio Notarile Brescia» e «Rotary Club Brescia Nord».

Premi simbolici

Come da tradizione, ai riconoscimenti con dotazione economica si affiancano i premi simbolici. Due «Grossi d’oro» saranno assegnati a figure che hanno offerto un esempio limpido di impegno civile e culturale. Tre «Medaglie d’oro», con l’effigie della Vittoria Alata, premieranno altrettante personalità che nel corso della vita hanno incarnato le virtù civiche.

La cerimonia di consegna si terrà domani, mercoledì 17 dicembre, alle 17.30, al Teatro Sociale. L’ingresso è gratuito e si può seguire in diretta su Teletutto e sul sito del GdB. È possibile prenotare il proprio posto collegandosi al link https://bit.ly/PremioBulloni-2025. Si potrà accedere anche senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tutti i premiati