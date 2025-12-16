Premio Bulloni 2025: Carlo Fiori, la diagnosi diventa progetto collettivo

Ha trasformato una diagnosi in un progetto collettivo. Carlo Fiori, presidente della Fondazione Pavoni e anima di tante battaglie civili, riceve il Premio Giorgio Gnutti per un impegno che da oltre vent’anni mette al centro le persone con disabilità, intrecciando esperienze personali, azione sociale e costruzione di reti.

L’inizio

Tutto comincia nel 1999, con la nascita del figlio Daniele, affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Da allora la malattia non è più soltanto una questione familiare, ma diventa terreno di impegno pubblico, motore per generare cambiamento. Fiori entra nella Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, prima nella sezione di Brescia e poi nel direttivo nazionale. Conduce iniziative a tutela dei diritti delle persone con patologie neuromuscolari, promuove collaborazioni tra istituzioni, sanità e terzo settore.

L’incontro con Telethon lo porta a impegnarsi anche sul fronte della ricerca. Fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Serena Onlus, che gestisce i Centri Nemo, specializzati nella cura delle malattie neurodegenerative.

Fondazione Pavoni

Nel 2020 viene nominato presidente della Pia fondazione Pavoni di Brescia, mentre sul territorio fonda la onlus «Una maglia per la vita», per sensibilizzare sulle gravi disabilità. È tra i promotori del progetto «Rondinelle Rotanti», con cui porta oltre duemila persone a vivere lo sport come diritto e non come eccezione. Da settembre 2025 è Disability access officer dell’Union Brescia, figura strategica per rendere lo stadio un luogo davvero accessibile.

Accanto alle famiglie

Ma l’impegno di Carlo Fiori non si esaurisce nel volontariato organizzato. È accanto alle famiglie, ascolta. Collabora con l’ospedale per migliorare la cura dei bambini sordi, partecipa a campagne informative, accoglie ogni nuova sfida con una tenacia che non cerca riconoscimenti. Ha costruito legami, superato ostacoli, sostenuto battaglie. E lo ha fatto con coraggio, sensibilità e una rara capacità di stare vicino, senza invadere.