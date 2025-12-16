Premio Bulloni 2025: Ennio Alberti, presenza continua per la comunità

Non fa rumore, ma lascia tracce ovunque. Ennio Alberti, 78 anni portati con una sobrietà che pare scelta di vita prima ancora che tratto del carattere, è il tipo di persona che non alza la voce nemmeno quando sarebbe il caso. Preferisce fare.

Da decenni a Castenedolo è diventato una presenza silenziosa ma costante, tanto che è stato lo stesso Comune ad avanzare la sua candidatura. A lui va il Premio Nica e Candida Ranzanici.

Volontario a tempo pieno

La sua è una disponibilità naturale, che si manifesta nella quotidianità di tanti piccoli impegni diventati, nel tempo, abitudini preziose per l’intera comunità. È un volontario a tempo pieno, ma senza proclami. Da anni presta servizio al Pio ricovero di Castenedolo, dove accompagna con discrezione gli ospiti più fragili, accanto al personale, con un’attenzione costante e mai invadente. È stato presidente della sezione Avis del paese, con la stessa misura: animando la vita associativa, promuovendo la cultura del dono, offrendo il proprio esempio senza pretendere nulla in cambio.

Ha guidato il Centro d’ascolto «Oasi», punto di riferimento per chi cerca uno spazio di parola e accoglienza. Collabora con la Caritas, partecipa attivamente alla Consulta del volontariato, è presente nel gruppo Mondo X. E da sempre, quando serve, è pronto anche in parrocchia, per un’assemblea, una raccolta, un gesto di supporto.

Una persona mite

Chi lo conosce lo descrive come una persona mite, con uno sguardo capace di cogliere le sfumature dell’animo altrui senza mai cadere nel giudizio. Un collaboratore fidato, che risponde a ogni richiesta con cura e senza riserve. Non è il tipo che tiene il conto delle cose fatte, né quello che si mette in prima fila: gli basta sapere di essere utile. Il premio non lo cerca, e forse nemmeno lo desidera. Ma arriva giusto, e arriva forte, a ricordare che esistono ancora biografie fatte di costanza, dedizione, presenza.