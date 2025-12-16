Giornale di Brescia
Abbonati
Storie

Premio Bulloni 2025, Dino Santina e l’arte dell’inclusione

Da anni mette l’arte al servizio dell’inclusione, organizzando laboratori e iniziative rivolte a persone con disabilità, disturbi psichici, autismo
A Dino Santina la Medaglia d'Oro - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
A Dino Santina la Medaglia d'Oro - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

C’è un modo di fare volontariato che non si limita al buon cuore: unisce passione, competenza e rigore. Dino Santina lo incarna da sempre, in ogni ambito che ha attraversato. A lui è stata conferita la Medaglia d’oro, su proposta di Massimo Tedeschi, presidente dell’Associazione Artisti Bresciani, con il sostegno di oltre quaranta firmatari.

Oggi Santina è direttore dell’Aab, ruolo che svolge a titolo gratuito dopo esserne stato presidente dal 2013 al 2017. Ma la sua storia va ben oltre. Da anni mette l’arte al servizio dell’inclusione, organizzando laboratori e iniziative rivolte a persone con disabilità, disturbi psichici, autismo. Collabora con Fobap, Anffas, Autisminsieme, la divisione di psichiatria degli Spedali Civili e diverse realtà del volontariato sociale. La sua è una presenza operosa, mai autoreferenziale. Fin da giovane è attivo nel mondo del volontariato cattolico; ha lavorato nella formazione professionale e ha poi costruito una carriera da dirigente regionale, mantenendo sempre uno sguardo rivolto agli ultimi.

È stato presidente della IX Circoscrizione e per molti anni ha animato, con entusiasmo contagioso, la Banda cittadina: prima da consigliere, poi da presidente, poi di nuovo da consigliere. Ancora oggi è un punto di riferimento per questa realtà complessa, che accoglie attività culturali, corsi, mostre, incontri, ospitalità per il Grest del centro storico e iniziative esterne. Si è impegnato anche nella Fondazione Civiltà Bresciana e nel Centro Servizi Volontariato, portando in ogni contesto la stessa combinazione di ascolto, preparazione e visione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Premio Bulloni 2025Dino SantinaAabBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario