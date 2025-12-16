Giornale di Brescia
Premio Bulloni 2025: a don Roberto Lombardi il Grosso d’oro

Nel 1994, insieme alla sorella Enrica, salvò oltre 40 bambini ruandesi dall’inferno della guerra civile
Nel 1994, mentre il mondo voltava lo sguardo altrove, don Roberto Lombardi e la sorella Enrica salvarono oltre quaranta bambini ruandesi, dai neonati ai tre anni, in fuga dalla guerra civile tra Hutu e Tutsi. Li portarono via dall’inferno, li affidarono a famiglie bresciane, li seguirono uno per uno. Quei bambini oggi sono adulti. Lui continua ad accompagnarli. A questa storia di coraggio e umanità si lega il Grosso d’oro conferito a don Roberto, su segnalazione di Massimo Pesenti e Laura Smussi. Un riconoscimento che ha il peso delle vite toccate e il valore della gratitudine condivisa. Ma la sua vicenda personale non si esaurisce in quell’episodio, per quanto straordinario.

Sacerdote diocesano, per molti anni è stato una presenza costante nel mondo dell’educazione: assistente spirituale dell’Università di Brescia, poi della sede bresciana dell’Università Cattolica, docente in seminario, promotore di una pastorale attenta alle fragilità e in particolare alla disabilità. Ha insegnato a guardare alla sofferenza senza paura, a vivere la vicinanza come scelta quotidiana, non come gesto straordinario.

Oggi, pur senza incarichi diocesani, continua a seguire il Centro volontari della sofferenza di Montichiari e presiede la Fondazione Museke, impegnata in progetti di cooperazione internazionale e inclusione sociale.

Il suo è un impegno che non ha mai chiesto attenzione, ma l’ha sempre meritata. In tutto ciò che fa, rimane fedele a uno stile sobrio, lontano dai riflettori. Ma le tracce lasciate – nelle storie, nelle coscienze – parlano con forza.

