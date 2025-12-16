Premio Bulloni 2025, l’impegno sociale di Lisa Rietti con don Vender

Ha attraversato quasi un secolo con la stessa coerenza con cui ha attraversato la città: in punta di piedi, ma sempre dove serviva. A 91 anni, Lisa Rietti – all’anagrafe Elisabetta – ha ricevuto il premio dell’Ordine degli avvocati, riconoscimento che si intreccia con una vita di servizio silenzioso, tenace, profondamente civile.

La storia

Nata nel 1933, impiegata per 27 anni nell’ufficio commerciale della Feltri Marone, ha vissuto il lavoro come strumento di autonomia e responsabilità, ma è nell’impegno sociale che ha dato forma al suo percorso. Giovanissima, si avvicina a don Giacomo Vender, il curato che ha lasciato un’impronta indelebile nella pastorale bresciana: con lui e con la sorella partecipa all’attività dell’Azione Cattolica e alla vita della corale, in un gruppo segnato da rigore e ideali forti.

Quando don Vender si trasferisce a Urago Mella, Lisa lo segue e ne diventa collaboratrice fidata: contribuisce alla costruzione della chiesa di Santo Spirito, tiene la contabilità della parrocchia, aiuta le famiglie sfrattate a trovare una nuova dignità. Ha raccolto e custodito la memoria di quel sacerdote scomodo e profetico, trasformandola in testimonianza attiva, anche nelle scuole e negli ambienti accademici.

Per vent’anni ha varcato ogni settimana le porte del carcere Nerio Fischione, portando catechesi e ascolto ai detenuti. È stata segretaria diocesana dell’Azione Cattolica, consigliera di circoscrizione e poi in Comune, sempre attenta ai temi sociali.