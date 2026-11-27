Nel 2014 le avevano date per spacciate, nel 2016 non erano riusciti a cancellarle dalla Costituzione, negli anni successivi hanno promesso a più riprese - ma con decisamente poca intenzione - di resuscitarle. Loro però hanno sempre tenuto duro. Insomma, le Province hanno dimostrato un notevole attaccamento alla sopravvivenza e, soprattutto, si sono rivelate assai più longeve dei governi che volevano cancellarle. E persino piuttosto operose: a Brescia, nelle stanze di quello che avrebbe dovuto essere un palazzo in disarmo, si appaltavano opere per centinaia di milioni di euro.
Dopo essere stati declassati e relegati a un severo «secondo livello», mercoledì il Consiglio dei ministri ha compiuto il primo passo per restituire agli enti ciò che era stato loro tolto ormai dodici anni fa: la legittimazione popolare. Tradotto: è arrivato il via libera al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, una battaglia di cui la Lega rivendica la paternità e sulla quale il ministro Roberto Calderoli ha lavorato con i colleghi Matteo Piantedosi e Maria Elisabetta Casellati.
Un lungo iter
Che significa in pratica? Che i cittadini tornerebbero ad eleggere non soltanto il presidente del Broletto, ma anche l’intero Consiglio. A differenza di quanto avviene oggi: a scegliere chi siede nell’Aula provinciale, infatti, ora sono i sindaci e i consiglieri comunali dei 205 Comuni bresciani, con un voto che pesa diversamente a seconda delle dimensioni demografiche del municipio di appartenenza (alle ultime elezioni di casa nostra, nel 2024, per capirci, gli aventi diritto erano circa 2.600).
Il Governo punta a ricambiare le regole del gioco e ha optato per il turno unico, senza ballottaggio, e per un premio di maggioranza almeno del 60% che garantisca al presidente i numeri per governare. Un ripristino delle Province in piena regola, insomma, con il gran ritorno anche degli assessori, scomparsi con la Delrio.
Da qui a rispolverare le urne, tuttavia, ce ne corre. La legge delega dovrà essere approvata da entrambi i rami del Parlamento, dopodiché toccherà al Governo scrivere i decreti legislativi. Il tutto con una legislatura agli sgoccioli e il Broletto che nel 2027 dovrà rinnovare presidente e Consiglio provinciale. A meno che non si vada verso una deroga della deroga per il mandato di Emanuele Moraschini – con l’obiettivo di intavolare un iter parlamentare fulmineo – è abbastanza improbabile che a Brescia l’elezione diretta scatti già per questo giro di valzer.
Competenze
La singolarità della vicenda di questi enti sta nel fatto che il loro attuale assetto è figlio di una riforma rimasta incompiuta e, quindi, mai entrata veramente in vigore: quella costituzionale di Matteo Renzi. La Delrio, nel 2014, aveva apparecchiato la tavola per la cancellazione delle Province dalla Carta. Il referendum del 4 dicembre 2016 mandò all’aria i programmi, lasciando in piedi enti ai quali nel frattempo erano stati sottratti soldi, personale, competenze e rappresentanza politica. E il provvisorio, come spesso accade in Italia, è diventato naturalmente ordinario.
A Brescia si è cercato di fare di necessità virtù. Fu Pier Luigi Mottinelli, primo presidente del dopo Delrio, a teorizzare la Provincia come «Casa dei Comuni»: l’idea era quella di mettere a disposizione dei municipi, specie dei più piccoli, competenze e professionalità che difficilmente questi avrebbero potuto permettersi. Un modello sul quale ha investito anche il successore, Samuele Alghisi: al termine del suo mandato la centrale unica di committenza provinciale aveva gestito quasi 1.400 gare per conto degli enti aderenti, per un valore superiore a 1,8 miliardi di euro.
Lo stesso vale per le opere pubbliche, le strade, i ponti e le scuole: dal 2021 al settembre 2025 sono stati destinati 88 milioni alla riqualificazione e all’ampliamento degli istituti superiori. Si è insomma continuato a investire, pur con la periodica angoscia di non riuscire a far quadrare i bilanci. Ancora lo scorso dicembre il vicepresidente Fabio Rolfi ricordava come lo Stato si prendesse circa il 40% dei tributi incassati dalla Provincia. La partita che si apre a Roma riguarda dunque anche le competenze e le risorse, non soltanto le urne.
Lo scenario politico
C’è poi un curioso lascito politico della Delrio. A Brescia, mentre centrodestra e centrosinistra se le davano di santa ragione in Loggia e in Lombardia, in Broletto governavano insieme. Nel gennaio 2023 consegnarono una fiducia bipartisan alla presidenza di Emanuele Moraschini, sindaco di Esine, si divisero le deleghe e, per non far torto a nessuno, nominarono persino due vicepresidenti. La convivenza è durata però due anni: nel febbraio 2025 il centrodestra ha deciso di governare da solo. A rendere per l’attuale maggioranza meno conveniente il matrimonio era stata anche la prospettiva, allora ancora piuttosto nebulosa, del ritorno all’elezione diretta.
L’ultima volta che i bresciani votarono per il Broletto era il 2009. A conquistarlo fu l’allora leghista Daniele Molgora, il Pd non aveva ancora compiuto due anni e Fratelli d’Italia non era nemmeno nato. Finora, a dirla tutta, non c’è stata esattamente la ressa per candidarsi alla presidenza della Provincia: parecchie grane, pochi soldi e un municipio da amministrare nel frattempo. Con l’elezione diretta cambierebbe anche l’appetibilità politica dell’incarico. E tornerebbero in circolazione gli assessorati.
Non è un dettaglio, tanto più a Brescia, dove per dirimere la questione della vicepresidenza e delle deleghe provinciali si sono consumati quattro mesi di trattative, scomodando persino le segreterie regionali. Aggiungere una presidenza elettiva al pallottoliere dei partiti significa peraltro rimettere mano a un gioco di incastri ben più ampio: c’è Roma nel 2027, ci sono la Loggia e il Pirellone nel 2028. E quel che si decide per un Palazzo può servire a sciogliere qualche nodo per un altro. Insomma, la prospettiva di una resurrezione elettorale delle Province potrebbe avere l’effetto collaterale di movimentare anche la vita politica (e le poltrone) degli altri Palazzi.