Province, il ritorno al voto diretto a Brescia riapre il Broletto-gate

La legge delega approvata dal Consiglio dei ministri prevede l’elezione popolare per presidente e consiglieri (e la nomina degli assessori), ma dovrà prima attraversare la prova di Camera e Senato. La proposta: turno unico, niente ballottaggio e 5 anni di mandato