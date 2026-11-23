La concessionaria Bonera si conferma un punto di riferimento per la mobilità sul territorio bresciano e sul lago di Garda, unendo la consulenza per l'acquisto di vetture nuove e usate a un Centro Service ufficiale Mercedes-Benz e smart, con le due sedi sul territorio a Brescia (in via Angelo Zammarchi, 3) e a Lonato del Garda (in via Mantova 4/N).
A Brescia opera anche l'AMG Performance Center Bonera, il primo e unico sul territorio bresciano e uno dei soli 13 presenti in tutta Italia, vero e proprio centro di competenza che permette ai clienti e agli appassionati del marchio di vivere in prima persona le emozioni e le suggestioni del mondo AMG.
In questo scenario si inserisce l'arrivo della nuova Mercedes-Benz GLA, in anteprima sabato 28 e domenica 29 novembre in entrambi gli showroom Mercedes-Benz Bonera per un weekend di porte aperte tutto dedicato al nuovissimo Suv urbano della stella.
Progettata per l'energia della vita quotidiana, la nuova GLA combina una silhouette più bassa di 20 millimetri, un passo più lungo (+61 mm), carreggiata posteriore più ampia (+31 mm), ruote da 18 a 20 pollici e la nuova mascherina iconica illuminata con cornice cromata, pannello a rete con effetto vetro fumé e stella centrale integrata, oltre a fari con firma a stella e gruppi ottici posteriori collegati da una fascia.
All'interno, la nuova GLA rinnova l'esperienza di bordo con più spazio per testa e gambe su ogni sedile, tetto panoramico, ampio Mbux Superscreen sull'intera plancia, sistema audio surround 3D Burmester e l'MbuxVirtual Assistant basato su intelligenza artificiale generativa e navigazione con Google Maps e MbuxSurround Navigation.
Proposta in quattro linee di equipaggiamento (a partire dalla Style Line di serie con volante in pelle sintetica Articoe sedili comfort) e con il Night Package, la vettura unisce versatilità e tecnologia avanzata: al lancio sono previste tre varianti completamente elettriche, con autonomia fino a 657 km, architettura a 800 volt per ricaricare fino a 270 km in dieci minuti e un frunk da 107 litri, a cui si affiancano le varianti high-tech a combustione elettrificata a 48 volt, la trazione integrale con modalità Terrain e funzione cofano trasparente, dotazioni di sicurezza come MB.Drive Assist Plus e capacità di traino fino a due tonnellate sulle versioni 4Matic.
Dal 27 novembre la nuova Mercedes-Benz GLA è disponibile negli showroom Bonera di Brescia e Lonato del Garda per essere scoperta dal vivo, e per celebrare questo momento speciale entrambi i saloni saranno aperti sia sabato 28 che domenica 29 novembre.
Vieni a scoprire la nuova Mercedes-Benz GLA dal vivo nelle sedi Bonera di Brescia e Lonato del Garda e approfitta dell'apertura speciale di sabato 28 e domenica 29 novembre per visitare gli showroom, confrontarti con i nostri consulenti e vivere l'emozione del mondo Mercedes-Benz e AMG.
Per maggiori informazioni: www.bonera.it