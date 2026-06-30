Roma, Milano e l’effetto domino sulla Loggia: sala d’attesa dem

Per ora sono soltanto conversazioni da corridoio. Quelle che iniziano con un «hai sentito?» e finiscono con un «vediamo come va» pronunciato a denti stretti. Ma la politica, soprattutto quella di Palazzo Loggia, ha un rapporto particolare con il calendario: quando le elezioni sembrano ancora lontane, in realtà hanno già cominciato a produrre effetti.
E, infatti, tra i banchi di maggioranza l’atmosfera, più che da seconda metà del mandato, è da sala d’attesa. Quelle in cui non si sa bene chi stia aspettando cosa, ma tutti tengono d’occhio la porta. C’è chi guarda Roma (le Politiche sono ipotizzate a giugno 2027), chi osserva il Pirellone (la scadenza naturale è febbraio 2028) e chi, semplicemente, cerca di riposizionarsi in base alle probabilità che lo possono più o meno avvicinare a una delle poltrone della Giunta prima della scadenza del mandato di Laura Castelletti (giugno 2028).
Non sfugge a nessuno che candidature ed esito delle prossime tornate elettorali con molte probabilità avranno un effetto domino sulla squadra di governo di Palazzo Loggia. Per questo, sotto sotto, è già iniziato il chiacchiericcio dei calcoli: chi resta, chi potrebbe andare verso nuovi lidi e, soprattutto, chi potrebbe approfittarne.
Nella capitale
La prima tessera del domino, si diceva, porta la scritta Roma. Nel Pd bresciano il dossier candidature è ancora chiuso a doppia mandata, almeno ufficialmente. Ufficiosamente, invece, i nomi circolano con quella velocità che hanno solo le cose che tutti negano: Gian Antonio Girelli parte certo da uscente; Alfredo Bazoli tiene un occhio sul Parlamento e uno sul Csm. Se il puzzle dovesse regalare ai dem un seggio in più (tradotto: se a Bazoli dovesse riuscire lo scacco al Csm), il profilo che raccoglie meno obiezioni è quello del vicesindaco Federico Manzoni: abbastanza amministratore per piacere a Roma, abbastanza poco correntizio da non far litigare troppo il partito.
Perché terzo se i nomi sono due? Perché il secondo nome in pole, dato nello stesso risiko quasi per scontato, è quello dell’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi, vicina alla segretaria nazionale Elly Schlein (e garante della relativa «quota correntizia»).
In Regione
Poi c’è il capitolo Lombardia. Lo scenario che fino a qualche mese fa sembrava più probabile – Regionali anticipate e accorpate alle Politiche – oggi appare meno convincente. Se il voto dovesse invece tenersi regolarmente nel febbraio 2028, l’attenzione si sposterebbe su Emilio Del Bono. L’ex sindaco è regista del Laboratorio Lombardia 2028» e resta il nome più accreditato per guidare il centrosinistra nella sfida al Pirellone, anche se la candidatura non è ancora stata formalizzata.
Se così fosse, a lasciare la Loggia potrebbe essere anche l’assessore ai Lavori pubblici e alla Sicurezza Valter Muchetti. Messi uno accanto all’altro, questi tasselli raccontano il rischio che nell’ultimo anno di mandato la sindaca si trovi alle prese con un rimpasto di Giunta non marginale e tutto in casa dem. Ecco perché c’è chi si prepara «per dare una mano», chi per costruirsi una visibilità e chi per non restare fuori dal giro quando le caselle inizieranno a muoversi davvero.
Così, mentre l’attività amministrativa prosegue, c’è anche un’altra attività in corso: il monitoraggio delle sedie. Non quelle occupate oggi, ma quelle che potrebbero liberarsi domani. Del resto, in politica spesso il problema non è arrivare: è arrivare nel momento giusto.