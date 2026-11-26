Il ritorno all’elezione diretta delle Province era atteso da tempo. Ma il voto dei cittadini, da solo, non basta. Pier Luigi Mottinelli (Pd), primo presidente della Provincia di Brescia eletto nel 2014 da sindaci e consiglieri comunali, accoglie con favore il disegno di legge del Governo. E chiede risorse, competenze e regole elettorali adeguate.
Il ritorno al voto diretto è una bocciatura della legge Delrio?
La Delrio aveva principi condivisibili: la Provincia doveva diventare la casa dei Comuni, uno strumento per le politiche di area vasta. Era però una legge di passaggio, in vista del referendum costituzionale del 2016. Dopo la bocciatura della riforma, le Province sono rimaste nella Costituzione, ma sono diventate figlie di nessuno.
Che cosa non ha funzionato?
Sono stati ridotti personale e risorse, mentre alcune funzioni sono passate alla Regione. A Brescia sono rimaste competenze fondamentali, come strade, edilizia scolastica superiore, ambiente e territorio. La campagna contro le Province è stata trasversale, demagogica e stupida. Senza mezzi adeguati, le Province sono state soffocate.
Il voto diretto risolverebbe questi problemi?
Da anni chiediamo di tornare all’elezione diretta, ma non basta. Servono risorse certe e competenze certe. Se le Province devono continuare a pagare il conto tra Comuni capoluogo e Regioni, non si risolve nulla. Brescia ha 1.600 chilometri di strade provinciali e 80 istituti scolastici: servono mezzi per intervenire.
Lei ha mai avvertito una minore legittimazione perché non eletto dai cittadini?
No. A Brescia ho sempre percepito grande considerazione per la Provincia, da prefetto, questore e sindaci. Il problema non era la mia legittimazione personale, ma la possibilità di dare risposte ai cittadini con personale e risorse ridotti.
Che cosa salva delle larghe intese tra amministratori?
Con il sistema di secondo livello la Provincia doveva essere il governo di tutti: non ha senso dividere i sindaci in maggioranza e opposizione. Ma se si torna al voto dei cittadini, è giusto che siano loro a decidere.
Come dovrebbe funzionare la nuova elezione?
Per una provincia da 1,3 milioni di abitanti è necessario un sistema simile a quello dei Comuni sopra i 15mila abitanti. Non si può governare semplicemente con un voto in più.
Teme che la riforma si fermi?
Condivido la direzione, indipendentemente da chi c’è al Governo. Ma la tempistica mi insospettisce: avrei preferito questa riflessione all’inizio della legislatura, non alla fine. Ho qualche dubbio sulla volontà di una riforma organica.