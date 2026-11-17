Come gestire i propri soldi: «Investire adesso» in edicola con il GdB

Dalle scelte quotidiane ai progetti per il futuro, una guida per gestire i propri risparmi con maggiore consapevolezza, senza lasciarsi condizionare da paure e incertezze. Il libro di Debora Rosciani e Mauro Meazza è in edicola con il Giornale di Brescia da venerdì 20 novembre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano

17 novembre 2026 2 ' di lettura

«Investire adesso. È sempre il momento giusto per occuparsi dei propri soldi» Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti libro in edicolaInvestimentisoldi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...