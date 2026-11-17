Come possiamo prendere decisioni sui nostri risparmi senza lasciarci condizionare dalle notizie e dalle incertezze dei mercati? E quanto spesso ci lasciamo attirare da una promessa di rendimento senza chiederci se sia davvero adatta alle nostre esigenze?
Sono alcune delle domande al centro di «Investire adesso. È sempre il momento giusto per occuparsi dei propri soldi», il libro di Debora Rosciani e Mauro Meazza, (Editore Il Sole 24 Ore; pp.255), in edicola con il Giornale di Brescia da venerdì 20 novembre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano. Un volume che invita a ripensare il rapporto con il denaro, partendo dalle proprie necessità e dai progetti personali e familiari.
La trama
Occuparsi dei propri risparmi non significa necessariamente diventare esperti di finanza. Il primo passo è riconoscere le proprie esigenze e i propri obiettivi, senza lasciarsi condizionare dalle notizie, dalle paure o dalle promesse di rendimento.
Il libro affronta le scelte economiche che accompagnano la vita quotidiana: aiutare un figlio, programmare un acquisto importante, cercare sicurezza o prepararsi agli anni dopo il lavoro. Decisioni che richiedono consapevolezza e attenzione alle proprie priorità.
Con «Investire adesso», Debora Rosciani e Mauro Meazza invitano a superare ansie e diffidenze, ricordando che anche scegliere di non fare nulla è una decisione. Per questo, il momento giusto per occuparsi dei propri soldi è adesso.
Chi sono gli autori
Debora Rosciani. Marchigiana, è dai primi anni Duemila la voce delle Borse e del risparmio su Radio 24. Ha ideato e condotto trasmissioni sempre orientate alla diffusione delle notizie e delle nozioni necessarie ai risparmiatori, sia a quelli più preparati sia – soprattutto – a quelli più in difetto di consapevolezza finanziaria.
Mauro Meazza. Mauro Meazza, milanese, classe 1962, conduttore a Radio 24 (Due di Denari, Il Serpente Corallo) e caporedattore del Sole 24 Ore, dove lavora dal 1989. Docente a contratto presso la Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso la Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale. Per il quotidiano e per il sito è stato responsabile della sezione Norme e Tributi e dell’informazione normativa, si è occupato dello sviluppo dell’edizione digitale, ha diretto l’edizione del Sole 24 Ore del Lunedì. Ora è il segretario di redazione. Tutte le mattine alle 11, da lunedì a venerdì, disturba la conduzione di Debora Rosciani a Due di Denari (o viceversa). Interista professionista. Musicista dilettante – ma non troppo – con il gruppo Ciappter Ileven.