Il rapporto con un'agenzia immobiliare non deve necessariamente concludersi con la consegna delle chiavi. Chi acquista o affitta una casa, infatti, deve affrontare una serie di adempimenti che vanno ben oltre la scelta dell'immobile: dall'attivazione delle utenze alla connessione Internet, fino alle pratiche legate al cambio di residenza.
È proprio in questa fase che si inserisce «Benvenuto a Casa», il progetto sviluppato da VIVI energia, marchio di Vivigas Spa, per semplificare l'ingresso in una nuova abitazione attraverso la collaborazione con le agenzie immobiliari e un percorso di assistenza che prosegue anche dopo l'attivazione delle forniture.
L'iniziativa nasce dalla volontà di superare il tradizionale rapporto tra fornitore energetico e cliente, generalmente concentrato sulla sottoscrizione del contratto e sulla gestione delle bollette. L'obiettivo è offrire un riferimento anche per altre esigenze della casa, accompagnando le persone in un momento in cui le decisioni da prendere sono numerose e il tempo a disposizione spesso limitato.
Il progetto presentato al Marketers World
«Benvenuto a Casa» è stato presentato al Marketers World di Rimini, dal 16 al 18 ottobre, davanti a una platea di circa 200 agenti immobiliari. Un’opportunità nata anche grazie alla collaborazione consolidata con Immobiliare Building di Fonte Nuova, partner di lunga data di VIVI energia, con cui nel tempo si è sviluppato un rapporto fondato sulla vicinanza al territorio e sulla condivisione di valori comuni.
Un legame che ha trovato nello sport un importante punto di incontro: Building è infatti title sponsor della squadra femminile di Serie B dell’ICS Volley Santa Lucia, realtà che VIVI energia sostiene da quattro anni con particolare attenzione al settore giovanile e al minivolley. Una collaborazione che riflette valori condivisi, come attenzione alle nuove generazioni, spirito di squadra e partecipazione alla vita delle comunità, e che si è ulteriormente consolidata grazie alla vicinanza dell’agenzia al VIVI Store di Monterotondo.
È all’interno di questa relazione che è nata l’opportunità di condividere «Benvenuto a Casa» con Building e, successivamente, di presentarlo al Marketers World. L’iniziativa parte da una visione più ampia del ruolo dell’agente immobiliare, che non si esaurisce con la compravendita, ma può proseguire anche nei primi passi legati all’ingresso nella nuova abitazione, aiutando il cliente a orientarsi tra alcune delle principali esigenze che accompagnano il trasferimento, tra cui l’attivazione delle forniture energetiche.
Per supportare le agenzie in questo percorso, VIVI energia ha predisposto materiali informativi dedicati sia agli operatori immobiliari sia ai loro clienti, così da consentire di presentare il progetto già nelle fasi che precedono il trasferimento e offrire alle persone un supporto concreto in un momento caratterizzato da numerose attività e decisioni da gestire.
Dalle utenze ai servizi per la casa
L'attivazione di luce e gas rappresenta il punto di partenza, ma non esaurisce i servizi previsti. VIVI energia propone anche soluzioni per la connessione Internet, interventi di efficientamento energetico e VIVI Pronto Casa, dedicato alle emergenze domestiche.
La possibilità di rivolgersi a un unico interlocutore per esigenze differenti risponde a una difficoltà concreta di chi trasloca: dover individuare fornitori, confrontare proposte e coordinare appuntamenti mentre si affrontano tutte le altre operazioni legate al cambio di abitazione.
Il progetto comprende inoltre una checklist dedicata al trasloco, con un promemoria delle principali incombenze, dal cambio di residenza alla Tari, fino alle informazioni sulla raccolta differenziata. Uno strumento pensato per aiutare le persone a organizzare le attività senza dimenticare passaggi importanti.
Al fianco del cliente anche dopo l’ingresso nella nuova casa
Uno degli aspetti centrali di «Benvenuto a Casa» riguarda ciò che accade quando le forniture sono state attivate. Il progetto prevede infatti un percorso di comunicazione e assistenza che accompagna il cliente anche nei mesi successivi.
Si comincia con un messaggio di benvenuto che illustra le fasi dell'attivazione e richiama l'attenzione sul rischio delle telefonate truffaldine. Una volta avviata la fornitura, il cliente riceve indicazioni per utilizzare gli strumenti digitali con cui consultare bollette, controllare consumi e richiedere supporto.
Un'attenzione particolare è dedicata alla prima bolletta, accompagnata da informazioni utili a comprenderne le diverse voci. È prevista inoltre la possibilità di confrontarsi con un consulente per una prima analisi dei consumi, così da conoscere meglio le caratteristiche energetiche dell'abitazione e individuare eventuali accorgimenti per evitare sprechi.
Il rapporto continua anche attraverso suggerimenti legati alle stagioni e alle abitudini quotidiane, dalla gestione del riscaldamento a un utilizzo più consapevole dell'energia.
Con «Benvenuto a Casa, VIVI energia punta quindi a costruire un rapporto che non si esaurisca nella firma di un contratto. Un modello nel quale le agenzie immobiliari possono continuare ad affiancare i propri clienti anche dopo la consegna delle chiavi, mentre il fornitore energetico assume un ruolo più ampio nella gestione della casa. L'obiettivo è rendere più semplice il trasferimento e offrire un supporto che mantenga la propria utilità anche quando il trasloco è ormai concluso.
Per maggiori informazioni: www.vivienergia.it