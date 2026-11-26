È stato l’ultimo presidente della Provincia di Brescia eletto dai cittadini. Daniele Molgora, già sottosegretario all’Economia, ha guidato il Broletto dal 2009 al 2014, negli anni della crisi e del patto di stabilità.
Che cosa si è perso in questi dodici anni, oltre al diritto di voto?
Un’idea di gestione del territorio nel suo insieme, non come somma di singole particelle. E soprattutto la responsabilità delle scelte. Un amministratore è tale quando fa delle scelte: non tutto è finanziabile, non tutto è fattibile. Se ne assume la responsabilità e poi gli elettori decidono.
La Delrio nacque sull’onda della protesta contro i costi della politica: lei stesso ridusse drasticamente spese e dirigenti. C’era dunque un problema reale?
Si equivocarono i costi della politica con quelli della macchina pubblica, di cui la politica rappresenta una minima percentuale. Durante il mio mandato la spesa corrente calò di 60 milioni, un terzo. I dirigenti passarono da 37 a 11.
Che Provincia ereditò?
Un bilancio da paura, con un indebitamento elevatissimo. I mutui delle opere realizzate nei decenni precedenti me li sono trovati tutti io. Con la crisi economica le entrate erano diminuite del 40%. Ho dovuto raddrizzare la baracca.
Che cosa si aspetta dalla nuova legge?
Chiarezza sulle competenze e risorse commisurate a ciò che la Provincia deve fare. È inutile attribuirle cento competenze e darle 50 euro per esercitarle. Lì sì che sarebbe un ente inutile.
Quali funzioni sottrarrebbe alla Regione?
La Regione legifera, dà gli indirizzi e le Province li applicano. Pensi a una frana in alta Valcamonica o in Valsabbia: da Milano è difficile capire quali siano le effettive esigenze e le urgenze d’intervento.
Un’opera avviata nel suo mandato e rimasta incompiuta?
L’ultima cosa che feci fu bandire la gara per la strada tra Vestone e Idro: sono passati dodici anni e non ho ancora visto iniziare i lavori. Probabilmente ha inciso anche la mancanza di un presidente eletto.
Nulla da salvare della Delrio?
No. Semmai ridurrei il numero delle Province: alcune non hanno senso. Ma si aprirebbe un vaso di Pandora.
Se le chiedessero di ricandidarsi?
Direi di sì, che ci penserei seriamente. Tra tutti gli incarichi che ho ricoperto, la presidenza della Provincia è stata quello di maggiore responsabilità, ma anche di maggior soddisfazione. Mi piacerebbe finire lavori che ho lasciato interrotti, non per colpa mia. Mi è rimasto a metà gola il fatto di non essermi potuto misurare una seconda volta davanti agli elettori. Non ho avuto la possibilità di farmi giudicare per quanto fatto.