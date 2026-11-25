Le Province potrebbero tornare al voto diretto dei cittadini. Il Consiglio dei ministri ha approvato mercoledì 25 novembre il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel), che prevede il ripristino dell'elezione diretta dei presidenti delle Province e dei Consigli provinciali. Un primo passo verso il superamento del sistema introdotto dalla legge Delrio del 2014, che ha trasformato le Province in enti di secondo livello.
Oggi, infatti, presidente e consiglieri provinciali non vengono scelti direttamente dai cittadini, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali. È quanto avviene anche a Brescia, dove il presidente Emanuele Moraschini e i 16 consiglieri di Palazzo Broletto sono espressione del voto degli amministratori dei 205 Comuni bresciani.
Con la riforma, se l'iter legislativo arriverà a conclusione, saranno nuovamente gli elettori a scegliere i rappresentanti dell'ente provinciale.
Borghesi: «Una battaglia di democrazia»
Il via libera del Governo viene accolto con soddisfazione dalla Lega, che parla di «un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all'efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade».
A intervenire è anche il senatore bresciano Stefano Borghesi, che rivendica l'impegno del partito e il ruolo del ministro Roberto Calderoli. «Ripristinare le Province a elezione diretta, con presidente e consiglio scelti direttamente dai cittadini, è una battaglia di democrazia che la Lega porta avanti da quando Renzi ha imposto la sciagurata riforma Delrio».
Borghesi, già consigliere provinciale, richiama l'importanza di un ente intermedio capace di sostenere i Comuni e garantire servizi essenziali, come la manutenzione delle strade e la riqualificazione delle scuole. Funzioni che considera particolarmente rilevanti «in un territorio vasto come quello bresciano». La sfida, sottolinea, sarà ora tradurre l'impegno del Governo nell'approvazione parlamentare della riforma.
Fontana: «Servono anche risorse certe»
Soddisfazione arriva anche da Paolo Fontana, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale. «Con l'approvazione del disegno di legge delega da parte del Consiglio dei ministri si compie finalmente un passo concreto per restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente chi li rappresenta in Provincia. È un risultato per cui Forza Italia si batte da anni».
Secondo Fontana, la riforma rappresenta un'occasione per rimediare alle conseguenze della legge Delrio, che a suo giudizio ha indebolito il ruolo delle Province e il loro rapporto con i Comuni. Ma il ritorno alle urne, avverte, dovrà essere accompagnato da un rafforzamento delle risorse economiche.
«Alla riforma elettorale deve accompagnarsi l'assegnazione di ulteriori risorse certe e adeguate alle responsabilità delle Province. Nel Bresciano, dalla manutenzione delle strade provinciali agli interventi sugli edifici delle scuole superiori, servono fondi per programmare e realizzare i lavori». Per il capogruppo azzurro, soltanto mettendo a disposizione finanziamenti adeguati sarà possibile garantire risposte più rapide ai cittadini e un sostegno concreto ai sindaci.
Gelmini: «Restituire centralità ai territori»
Favorevole alla riforma anche Mariastella Gelmini, senatrice e responsabile Enti locali di Noi Moderati. «La legge Delrio ha generato un vulnus nella governance territoriale, lasciando spesso soli i piccoli comuni. Ora con la riforma del Tuel possiamo dare di nuovo vigore al governo dell'area vasta e rafforzare il legame tra istituzioni e territori».
Gelmini insiste sul tema della rappresentanza: «Non è una questione di poltrone o incarichi, ma di democrazia e di rappresentanza. Le Province svolgono un ruolo essenziale di raccordo tra Comuni e Regioni e devono essere messe nelle condizioni di esercitare pienamente le proprie funzioni».
Che cosa cambierebbe per Brescia
Il ritorno all'elezione diretta rappresenterebbe un cambiamento significativo anche per Palazzo Broletto. Il sistema attuale lega la composizione degli organi provinciali al voto degli amministratori comunali, mentre la nuova disciplina restituirebbe la scelta agli elettori. La riforma riguarda un ente che continua a svolgere funzioni importanti per il territorio: dalla manutenzione delle strade provinciali all'edilizia scolastica, fino alla pianificazione territoriale e al coordinamento delle attività di interesse sovracomunale.
Il via libera del Consiglio dei ministri non comporta però un cambiamento immediato. Il provvedimento deve ancora essere esaminato e approvato dal Parlamento e, trattandosi di una legge delega, richiederà successivi decreti attuativi. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni resterà quindi valido il sistema di elezione indiretta. Il primo passo è stato compiuto dal Governo: ora la partita si sposta in Parlamento.