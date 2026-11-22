A Brescia l’industria ha sempre avuto fame di energia, terra e braccia. La nuova industria digitale sembra intenzionata a fare a meno soprattutto delle ultime. Per il resto, non sembra intenzionata a risparmiare nulla: nel Bresciano sono arrivate richieste di connessione alla rete elettrica di Terna per 3.360 megawatt, distribuite in quattordici progetti di data center. E la nostra provincia inizia così a scoprire quanto possa essere pesante quella nuvoletta iconica, apparentemente leggerissima, che chiamiamo cloud.
Non si tratta, almeno per ora, di impianti già autorizzati, né di consumi effettivi, ma di richieste che fotografano la dimensione della corsa. E la sua geografia: Travagliato, Nave, Brescia, Flero, Chiari, Castel Mella, Montirone, Rovato, Manerbio, Gussago, Lograto, San Zeno Naviglio, Verolanuova, Lonato. A Flero, in particolare, si addensano sei progetti di data center e quattro sistemi di accumulo a batterie (Bess). Per questi ultimi, il comitato Salva suolo Monte Netto segnala quasi 200mila metri quadrati di terreno agricolo coinvolti. Altro che nuvoletta.
Impatto
È da questa mappatura che, ieri, è partita la prima assemblea pubblica provinciale promossa da «Stop data center Brescia e provincia» al teatro Sant’Afra. I comitati chiedono una moratoria delle pratiche, in attesa di regole più stringenti e valutazioni degli impatti complessivi. «Invertiamo il trend per non soffocare i territori» avverte Dario Selleri di Salviamo il suolo. Il punto è dove sorgeranno gli edifici, ma pure quanta energia, acqua e capacità della rete potranno assorbire.
Per Sergio Manera, fisico dell’Università di Pavia, chiamarli capannoni è fuorviante. Sono complessi industriali con cabine elettriche, batterie, generatori diesel di emergenza e impianti di raffreddamento: «Tutta la corrente consumata diventa calore» ricorda. Calore che, invece di essere disperso, potrebbe alimentare reti di teleriscaldamento. E poi ci sono «il rumore continuo, le emissioni dei generatori e, dove si ricorre a sistemi evaporativi, il consumo d’acqua». Tecnologie diverse producono impatti diversi: servono studi seri, non rassicurazioni in fotocopia.
Ma il paradosso più bruciante riguarda il lavoro. «Sono infrastrutture che costano una valanga di soldi e ci lavorano pochissime persone» sintetizza Manera. Nella sua ricostruzione, si arriva a un addetto ogni 5mila metri quadrati: «Al mattino, i pochi dipendenti non si salutano nemmeno perché non si vedono». Una battuta, certo. Ma in una provincia cresciuta attorno alle fabbriche il confronto tra suolo occupato, energia richiesta e buste paga generate non è affatto un dettaglio.
Profitti e territori
La sindacalista Fiom e ricercatrice della Fondazione Di Vittorio, Eliana Como, invita a guardare anche fuori dai cancelli, perché «la tecnologia non è neutra». Dietro l’intelligenza artificiale ci sono poche grandi imprese che controllano infrastrutture e dati, ma anche una manodopera quasi invisibile, spesso nel Sud globale, impiegata a etichettare contenuti e ad addestrare algoritmi. Né basta costruire i server in Europa per garantirsi autonomia: «Se costruiscono un data center a Brescia, ma poi lo gestisce Google, non c’è sovranità che tenga». La domanda è chi governa questa trasformazione e chi ne raccoglie i profitti.
E l’energia? Marco Pezzoni, portavoce di Rete ambiente Lombardia, teme che la crescita della domanda elettrica diventi il lasciapassare politico per rilanciare il nucleare, anche con tecnologie di terza generazione. «Siamo di fronte a una grande questione democratica» sostiene, denunciando il rischio che le procedure per opere considerate strategiche riducano il potere di scelta dei Comuni. È un allarme politico, non una conseguenza automatica dei nuovi progetti. Ma mette a fuoco il nodo: chi decide che cosa serve davvero al territorio?
Per oltre un secolo Brescia ha sacrificato una parte consistente del proprio paesaggio con la promessa di lavoro e benessere economico. Ora la nuova industria digitale chiede ancora spazio ed energia, ma ha molte meno buste paga da offrire. E il punto su cui si invita a riflettere è anche questo: prima di firmare un altro assegno in bianco, sarebbe il caso di capire almeno a chi andranno davvero «i dividendi».