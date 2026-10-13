Perché il nucleare può tornare dopo due referendum che hanno detto «no»

Nel 1987 e nel 2011 gli elettori hanno fermato il ritorno dell’atomo, ora la nuova legge riapre questa strada. Non è una violazione della Costituzione, ma il precedente pesa. Anche a Brescia, dove quindici anni fa oltre il 91% votò contro il programma nucleare