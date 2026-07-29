Data center: quanta acqua e quanto suolo consuma

Non tutti i data center consumano acqua allo stesso modo e che le tecnologie di raffreddamento stanno evolvendo rapidamente, ma l’impatto è certamente notevole

Nuri Fatolahzadeh Giornalista 29 luglio 2026 2 ' di lettura

I data center sono energivori Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti data centerconsumi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...