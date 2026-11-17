I costi di energia elettrica e gas sempre più difficili da sostenere stanno inducendo molte acciaierie a programmare ore o giorni di stop delle produzioni. Il fenomeno, annunciato la settimana scorsa da Federacciai, sta coinvolgendo l’intero Paese e il «made in Brescia» non fa eccezione. L’effetto non riguarderebbe invece l’industria fusoria europea, meno gravata e meno svantaggiata di quella italiana per i costi dell’energia.
Nel Bresciano
Da noi le fermate hanno già coinvolto Feralpi e Duferco, ma anche Ori Martin (acciaieria cittadina con giro d’affari di 700 milioni di euro e 1500 dipendenti), dove qualche giorno fa il patron Roberto De Miranda ha riferito di aver fermato la produzione per un’intera settimana, la prima del mese di novembre, «perché in quei giorni costava troppo e non poi avrebbe potuto vendere a prezzi maggiorati». Per i prossimi giorni anche da Ori Martin confermano di non avere certezze e di valutare di momento in momento quale comportamento sia più virtuoso.
Acciaierie Venete
Intanto al gruppo di chi trova più prudente «navigare a vista» si sono aggiunte le Acciaierie Venete, che nel Bresciano hanno uno stabilimento a Sarezzo, oltre ai due di Padova e Borgo Valsugana.
«Abbiamo fermato l’attività fusoria per gran parte della settimana scorsa – conferma il direttore delle relazioni esterne Francesco Semino – perché la previsione di costo dell’energia elettrica era sui 300 euro per MegaWatt/ora. Siamo ripartiti venerdì 13 quando i prezzi sono calati e tornati a essere minimamente accettabili, attorno ai 240 euro. Per prezzi inaccettabili intendo anche che nel momento più caldo di inizio mese si è registrato addirittura un picco oltre i 400 euro, quando per esempio l’anno scorso in questo stesso periodo ci si aggirava sui 110 euro. Come operiamo? Possiamo vedere già il giorno prima quale sarà il costo del giorno dopo, e così decidiamo di fermarci nelle ore in cui il costo è più alto per ripartire quando si stabilizza. Nel frattempo gli operai rimangono comunque in aziende e si occupano di altre faccende ugualmente utili. Al momento non abbiamo alternative. Posso solo dire che serve avere pazienza e fare valutazioni di buon senso giorno per giorno».
Le previsioni per il 2027
Di questo passo è difficile anche parlare di prospettive per il 2027. «Quelle dipendono da molte cose. Tra gli aggravi di costo dobbiamo fare i conti anche con il gas, lievitato in dodici mesi del 180%, che noi usiamo per le bollette. Quest’anno nonostante questi stop produttivi abbiamo una produzione in linea con quella del 2025, quindi di circa 1 milione e 500 mila tonnellate. Non malissimo, tenuto conto che la nostra capacità produttiva massima è di circa 2 milioni di tonnellate annue e che negli anni migliori siamo riusciti a raggiungere il tetto del milione e 800 mila».