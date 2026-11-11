Governare al tempo dell'AI: «Accelerazione» in edicola con il GdB

Dall'intelligenza artificiale alle nuove economie digitali, un viaggio tra tecnologie, potere e responsabilità umane. Il libro di Cosimo Accoto e Oreste Pollicino è in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 14 novembre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano

11 novembre 2026 2 ' di lettura

«Accelerazione. Governare e prosperare al tempo dell'AI» Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti libri in edicolaintelligenza artificialetecnologie Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...