Governare al tempo dell'AI: «Accelerazione» in edicola con il GdB

Come cambieranno le nostre vite con la diffusione dell'intelligenza artificiale? Chi stabilirà le regole delle nuove tecnologie? E quali decisioni potranno essere affidate alle macchine senza rinunciare alla responsabilità umana?
Sono alcune delle domande al centro di «Accelerazione. Governare e prosperare al tempo dell'AI» (Editore Il Sole 24 Ore; pp.191), il libro di Cosimo Accoto e Oreste Pollicino, in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 14 novembre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La trama
Intelligenza artificiale, reti decentralizzate e computazione quantistica non sono più soltanto strumenti tecnologici, ma sistemi capaci di influenzare regole, opportunità e decisioni. Il libro analizza i nuovi poteri e le responsabilità che ne derivano, interrogandosi su come governare l'innovazione.
Il volume segue due percorsi: dalle «costituzioni digitali», che raccontano i tentativi di regolamentare il potere delle piattaforme, alle «economie artificiali», dove la collaborazione tra esseri umani e macchine sta trasformando mercati e organizzazioni. Chiude il libro un contributo di Alex Pentland, del MIT e di Stanford HAI.
«Accelerazione» si rivolge a istituzioni, imprese e manager, offrendo strumenti per comprendere il cambiamento tecnologico e distinguere quali decisioni affidare alle macchine e quali mantenere sotto la responsabilità umana.
Chi sono gli autori
Cosimo Accoto. Professore aggiunto all’Università di Modena e Reggio Emilia, ricercatore affiliato al MIT di Boston, AI strategic advisor in Pollicino Aidvisory ed editorialista per Harvard Business Review e Il Sole 24 Ore, è uno dei pensatori italiani più originali sulla filosofia delle nuove ingegnerie e della civiltà digitale, capace di collegare ricerca teorica, innovazione culturale, trasformazione d’impresa e scenari tecnologici di frontiera. È speaker e contributor ai seminari executive di Ambrosetti Management e Aspen Institute oltre che ospite frequente di programmi televisivi e radiofonici nazionali sui temi dell’innovazione culturale e tecnologica (Codice su Rai 1 e Smart City su Radio24).
Oreste Pollicino. Professore ordinario di Diritto costituzionale e regolamentazione dell’intelligenza artificiale all’Università Bocconi, fa parte dell’High Level Expert Group della Commissione sull’AI Contracting ed è consulente dell’Autorità italiana per la cybersicurezza nazionale. Founder della Pollicino Aidvisory, specializzata in strategie di AI governance e compliance ed editorialista del Sole 24 Ore, è uno dei maggiori giuristi italiani ed europei sui temi della regolazione dell’intelligenza artificiale, dei diritti digitali e del costituzionalismo digitale, con un profilo che unisce ricerca accademica, consulenza istituzionale e divulgazione pubblica.