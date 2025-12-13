Brescia, riecco Corini: «Non credevo sarei tornato, qui per vincere»

Ai canali ufficiali del club il tecnico si è detto «felice di questa grande opportunità, motivato e orgoglioso di percorrere insieme un pezzo di strada che spero sia il più lungo possibile, e che ci regali grandi soddisfazioni. Se ho accettato di prendere in mano il Brescia in serie C è perché vedo una progettualità: sono sceso di categoria, ma l’obiettivo è riportare questa società dove merita il prima possibile, per poi magari sognare ulteriormente».

«Identità e orgoglio sono fondamentali, il pubblico deve riconoscersi nella squadra – ha poi aggiunto Corini –. Ho avuto la fortuna di rappresentare già il Brescia in passato, sia da calciatore che da allenatore. Essere richiamato per me significa tanto, significa aver lasciato un segno: prendo questa sfida con orgoglio e con il desiderio di ripagare questa fiducia».