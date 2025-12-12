Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Pasini: «Puntiamo su Corini perché il nostro progetto è salire»

Gianluca Magro
Il presidente dell’Union Brescia: «L’ho sempre stimato e apprezzato, e qui l’ho trovato molto carico. L’esonero di Diana? Tutti hanno delle responsabilità»
Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo scelto un allenatore di categoria alta perché il nostro progetto è quello di salire». Giuseppe Pasini è carico, almeno quanto il suo nuovo allenatore Eugenio Corini. A Sirmione si tiene il Galà dello sport che vede premiati dall’Amministrazione diversi protagonisti di varie discipline. E il presidente dell’Union Brescia è senza dubbio tra gli ospiti più attesi. Regala strette di mano e sorrisi ed è sereno anche quando parla della situazione in casa biancazzurra, che ha portato al cambio

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario