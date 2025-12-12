Pasini: «Puntiamo su Corini perché il nostro progetto è salire»

Il presidente dell’Union Brescia: «L’ho sempre stimato e apprezzato, e qui l’ho trovato molto carico. L’esonero di Diana? Tutti hanno delle responsabilità»

3 ' di lettura

Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

«Abbiamo scelto un allenatore di categoria alta perché il nostro progetto è quello di salire». Giuseppe Pasini è carico, almeno quanto il suo nuovo allenatore Eugenio Corini. A Sirmione si tiene il Galà dello sport che vede premiati dall’Amministrazione diversi protagonisti di varie discipline. E il presidente dell’Union Brescia è senza dubbio tra gli ospiti più attesi. Regala strette di mano e sorrisi ed è sereno anche quando parla della situazione in casa biancazzurra, che ha portato al cambio