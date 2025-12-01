Giornale di Brescia
Calcio

Vido torna e brilla: le pagelle di Cittadella-Union Brescia

Erica Bariselli
Silvestri stecca: dal suo errore parte il momentaneo vantaggio dei veneti. Bene anche Cisco
L'azione del gol di Vido - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Altro pareggio in rimonta per l’Union Brescia che trova l’1-1 in casa del Cittadella grazie al gol di Luca Vido in pieno recupero. 6 - Stefano Gori È una paratissima quella nella quale si esibisce a inizio ripresa su D’Alessio. Sul gol di Rabbi può solo rimanere come tutti: di sasso. 6 - Freddy Sorensen Regista/attaccante aggiunto. Prova a dare impulso alla manovra quando può, ma prova anche mettere i suoi centimetri - per mettersi in proprio come per funzionare da torre - al servizio degli «ava

