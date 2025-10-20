Vittoria bella e pesante: a Lecco una prova di forza del Brescia

Decide la zampata di Spagnoli, in un match ben giocato: Union padrona del campo e capace di ridimensionare una squadra tostissima come quella di Valente

L'esultanza di Spagnoli dopo il gol - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Bella bella. E pesante pesante. E tutto, cioè l’Union Brescia, al posto giusto: ovvero al secondo posto dove ha agganciato e virtualmente anche superato il Lecco. Battuto a domicilio come alla squadra di Valente, imbattuta per la verità fino a ieri sera a livello assoluto, non era ancora accaduto. Bella bella e pesante pesante: è la vittoria, targata Spagnoli, che conferma l’indole da viaggio della squadra di Diana, ma che soprattutto la accredita come la vera contendente di un Vicenza che nel f