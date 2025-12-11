Giornale di Brescia
Mercato Brescia: tentazione Bisoli, poi rotta su una prima punta

All’interno della società cresce il partito di chi auspica il ritorno dell’ex capitano. In attacco ci sarà certamente un rinforzo
Dimitri Bisoli con la maglia del Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Con Eugenio Corini l’Union Brescia compie un nuovo step nel suo progetto di crescita-consolidamento. Ma si avvicina anche – andando sulla prosa – al mercato di gennaio. Che potrebbe avere già avere un respiro più ampio rispetto alla semplice prospettiva di questa stagione. Che ovviamente si tenterà di trasformare in oro, ma che dovrà già avere una vista sul domani.

I confronti

Chiaramente, è una questione logica, nei colloqui col tecnico di mercato e idee tecniche si è già parlato. Almeno inizialmente Corini non sarebbe intenzionato a stravolgere l’impostazione data da Aimo Diana, anche perché la rosa è stata costruita con la logica del 3-5-2. Ma strada facendo, al di là di accorgimenti, l’allenatore vorrà metterci del suo: il suo riferimento è quello di una difesa a quattro (ma impostando a tre).

Ora per lui si tratterà di toccare con mano il materiale che ha a disposizione: perché un conto è farsi un’idea attraverso la tv (ha seguito tutte le partite del Brescia), un altro è conoscere i giocatori, anche da un punto di vista della struttura mentale e della personalità. Poi si faranno le valutazioni che potrebbero prevedere anche delle uscite in base alle indicazioni del tecnico. Con Diana c’era l’idea di andare su una prima punta (era già stato sondato Lescano), su un quinto di destra e su un trequartista mancino.

Gli scenari

A ora la certezza resta la prima punta: di quella c’è bisogno a prescindere. Questo sarà il punto di partenza, poi dipenderà dalla virata tattica che Corini intenderà dare o meno. Intanto sullo sfondo c’è la tentazione Dimitri Bisoli. All’interno della società cresce il partito di chi auspica il ritorno dell’ex capitano che in estate non accettò la proposta del Brescia e si accasò al Cesena. Dove è stato protagonista di una prima parte di stagione in chiaroscuro e da dove al Brescia ha mandato più di un messaggio d’amore. Si palesò anche in curva per assistere a una partita.

Dimitri Bisoli al Rigamonti per la gara contro la Pro Vercelli © www.giornaledibrescia.it
Le condizioni per un suo ritorno, sulla carta, possono maturare: c’è da capire come eventualmente tale possibilità verrà poi valutata da un punto di vista strettamente tecnico, di opportunità ed equilibri anche alla luce di ragionamenti che, come detto, vanno fatti anche in prospettiva tenendo conto di tanti fattori. Bisoli a parte, il mese di gennaio potrebbe essere scoppiettante.

