Difesa horror, sufficienze contate: le pagelle di Ternana-Brescia

Luca Chiarini
Serata pessima per tutti i biancazzurri, con poche eccezioni: il gol salva Valente, Cisco e Leporini ci provano. Rizzo disastroso, in mezzo Fogliata e Balestrero faticano
La delusione a fine gara: da sinistra Di Molfetta, Leporini e Sorensen - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
L’Union Brescia saluta la Coppa Italia Serie C: con la Ternana arriva una sconfitta fragorosa, per 4-1, che acuisce la crisi che vivono i biancazzurri. Di seguito le pagelle. 5 – Luca Liverani Troppo facile per Leonardi trovare un varco aperto tra le sue gambe. È ancora meno reattivo sul tris di Pettinari: conclusione da fuori non irresistibile, ma lui va giù quando ormai è tardi. Confuso. 5 – Luigi Silvestri Ha meno responsabilità dirette sui gol rispetto a chi lo affianca, anche se poi sulla s

