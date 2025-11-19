Brescia, Pasini a squadra e tecnico: «Credo in voi, ora resettiamo»

Il presidente dell’Union ha incontrato Diana e i giocatori, dopo le pesantissime dichiarazioni al termine del match contro l’Ospitaletto

Giuseppe Pasini e Aimo Diana © www.giornaledibrescia.it

«Credo in voi e sono al vostro fianco. Ora facciamo il reset e prepariamoci per una bella partita». Così, grosso modo, il presidente dell’Union Brescia Giuseppe Pasini ha parlato alla squadra dopo il flop di Ospitaletto. Ma, soprattutto, dopo le sue pesantissime dichiarazioni nel dopo partita. Parole («Abbiamo subito una lezione di calcio») che hanno impressionato e che rischiavano di lasciare il segno magari in negativo invece che sortire un effetto ricompattamento. Pasini ha voluto così incont