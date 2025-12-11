Union Brescia, Corini al lavoro ma ci sono altri problemi di infortuni
Il tecnico di Bagnolo Mella alle 15 sarà in campo a Salò per dirigere il primo allenamento. Nel frattempo ko Mercati e probabilmente Pasini
Union Brescia, Corini già al lavoro
Eugenio Corini è al lavoro a Saló da questa mattina alle 9. Alle 15 sarà in campo per dirigere il primo allenamento dell’Union Brescia.
L’avventura inizia però per lui all’insegna dei problemi: al lungo elenco degli infortunati si aggiungono infatti anche Mercati che salterà le ultime e due partite dell’anno per un problema al ginocchio. Stessa sorte dovrebbe toccare a Pasini. Ed è da valutare Rizzo che ieri ha rimediato una botta a un piede. Inoltre è squalificato De Maria.
