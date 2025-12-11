Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Union Brescia, Corini al lavoro ma ci sono altri problemi di infortuni

Erica Bariselli
Il tecnico di Bagnolo Mella alle 15 sarà in campo a Salò per dirigere il primo allenamento. Nel frattempo ko Mercati e probabilmente Pasini
Loading video...
Union Brescia, Corini già al lavoro
AA

Eugenio Corini è al lavoro a Saló da questa mattina alle 9. Alle 15 sarà in campo per dirigere il primo allenamento dell’Union Brescia.

L’avventura inizia però per lui all’insegna dei problemi: al lungo elenco degli infortunati si aggiungono infatti anche Mercati che salterà le ultime e due partite dell’anno per un problema al ginocchio. Stessa sorte dovrebbe toccare a Pasini. Ed è da valutare Rizzo che ieri ha rimediato una botta a un piede. Inoltre è squalificato De Maria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaallenamentoEugenio Corini
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario