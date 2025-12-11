Union Brescia, ufficiale Corini: «Serie B il prima possibile»

Adesso è anche ufficiale: Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia. Contratto fino al 2028 per il bagnolese, che prende il posto di Aimo Diana.

Al suo fianco, nello staff, ci saranno i suoi fedelissimi: il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il preparatore dei portieri Alessandro Vitrani, il collaboratore tecnico Stefano Olivieri, il match analyst Matteo Camoni e l’osservatore Vincenzo Leonardi. Il suo vice sarà invece Salvatore Lanna.

Loading video... Il primo allenamento di Corini

Nel primo pomeriggio Corini ha diretto il primo allenamento a Salò: nel mirino c’è la sfida di domenica alle Dolomiti Bellunesi, un’opportunità per ripartire dopo la batosta in Coppa Italia di ieri a Terni.

Le dichiarazioni

Ai canali ufficiali del club il tecnico si è detto «felice di questa grande opportunità, motivato e orgoglioso di percorrere insieme un pezzo di strada che spero sia il più lungo possibile, e che ci regali grandi soddisfazioni. Se ho accettato di prendere in mano il Brescia in serie C è perché vedo una progettualità: sono sceso di categoria, ma l’obiettivo è riportare questa società dove merita il prima possibile, per poi magari sognare ulteriormente».

«Identità e orgoglio sono fondamentali, il pubblico deve riconoscersi nella squadra – ha poi aggiunto Corini –. Ho avuto la fortuna di rappresentare già il Brescia in passato, sia da calciatore che da allenatore. Essere richiamato per me significa tanto, significa che ho lasciato un segno: prendo questa sfida con orgoglio e con il desiderio di ripagare questa fiducia».