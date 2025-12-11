Giornale di Brescia
Calcio

«Voglio qualità nei passaggi»: Brescia, il primo allenamento di Corini

Fabrizio Zanolini
Sguardo serio e concentrato per il tecnico al Turina di Salò. Al debutto dovrà fare i conti con l’emergenza: fuori pure Mercati e Pasini, in dubbio Rizzo
Il primo allenamento di Corini
Una chiacchierata negli spogliatoi con l’intero gruppo, poi una manciata di secondi in campo prima del lavoro di scarico per chi ha giocato un maggior minutaggio ieri a Terni e più intenso per gli altri. È cominciato così il primo giorno di Eugenio Corini – che col suo staff dopo la firma su un contratto di due anni e mezzo si era ritrovato a Salò già alle 9 del mattino – alla guida dell’Union Brescia.

La seduta

Il tecnico di Bagnolo Mella ha i colori biancazzurri e, con sguardo molto concentrato e serio, ha assistito all’allenamento dal centro del campo principale del Turina, dove Balestrero e compagni hanno svolto la seduta.

Trattandosi principalmente di un lavoro di scarico post match, Corini ha dato indicazioni al suo staff che si è confrontato direttamente con i giocatori: dopo un’iniziale corsa e qualche esercizio di stretching, sull’erba sono rimasti soltanto in sette (tra questi anche chi aveva giocato nel finale al Liberati come Vido e Zennaro) di un gruppo già particolarmente risicato per le assenze con tutti gli altri a terminare la sessione in palestra.

Verso il debutto

Intanto per la partita di domenica con le Dolomiti Bellunesi saranno fuori anche Mercati e Pasini (menisco) e forse Rizzo (botta al piede da valutare). Out pure lo squalificato De Maria. «Voglio qualità nei passaggi e una partecipazione globale all’azione anche dopo lo scarico del pallone», le sue prime indicazioni. A seguire il lavoro e il primo giorno di Corini anche il ds Ferretti a bordo campo.

