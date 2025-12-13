Al Brescia e a Corini servono «compattezza, mercato e più gol»
A dirlo sono tre veterani come Luciano De Paola, Stefano Bonometti e Gigi Cagni. Alle 10.30 la presentazione del nuovo tecnico, sul nostro sito le dichiarazioni in diretta
Eugenio Corini al lavoro a Salò - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Luciano De Paola prende le difese di Aimo Diana, avanzando il pensiero che l’esonero potesse aspettare. Stefano Bonometti vede questo periodo di transizione, che ha portato all’accordo con Eugenio Corini (che alle 10.30 si presenta, diretta testuale sul nostro sito), come «una sfida per tutti». Gigi Cagni, infine, si sofferma anche su aspetti più generali e filosofici – ma pure estremamente concreti – legati a questa situazione: «Bisogna convivere con la realtà più difficile, ossia col fatto che
Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.