Mille Miglia 2025, la prima tappa da Brescia a Bologna

Carlo Cracco, navigatore con Ezio Ronzoni, transita veloce con su una Bugatti T40 del 1927. Scende dall'auto ed è subito circondato dai fan per selfie e foto. «Siamo carichi. Pronti. È sempre un'emozione. Ho un driver bravissimo che può solo migliorare: abbiamo già fatto un paio di corse con quest'anno», dice lo chef stellato.

Chef Carlo Cracco ai microfoni di Teletutto alla punzonatura

Joe Bastianich ieri aveva lanciato il guanto di sfida al collega: «La vedo dura per lui!» è la risposta. Se la Mille Miglia fosse un piatto? Sarebbe «una cotoletta, gustosa e dal sapore deciso». Per Cracco è «certamente più difficile navigare un capolavoro dell'automobilismo che coordinare una brigata in cucina».