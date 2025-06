Mille Miglia, Bonomi: «Gettato le basi per tutelare il patrimonio»

Oltre la corsa un brand. È questo il claim che per il presidente dell’Automobile Club Brescia Aldo Bonomi meglio rappresenta la recente evoluzione della Freccia Rossa, dall’organizzazione della «corsa più bella del mondo» a tutti gli altri eventi del marchio in Italia e all’estero. «Brescia – dichiara il cavalier Bonomi – è stata, e sempre dovrà rimanere la città della Mille Miglia e sono molto felice di poter affermare che le basi concrete per fare rete nella nostra città siano state gettate. Ora sta a noi lavorare in sinergia per promuovere e tutelare il patrimonio storico, culturale e ambientale legato alla gara e realizzare nuove iniziative anche in altri ambiti, come ad esempio la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale o la valorizzazione dell’archivio storico».

Il valore storico della Mille Miglia

La Mille Miglia è ormai a tutti gli effetti ambasciatrice di Brescia nel mondo e sostiene oggi numerosi progetti in ambito sociale, civico, culturale e artistico, nei quali infonde i valori che la accompagnano da ormai quasi un secolo. Tra questi la creazione di una filiera lombarda del motorismo storico, denominata «Classic Car Region: sviluppo del capitale umano per il recupero e la valorizzazione dell’automobilismo storico - cultura e passione fra passato e futuro», con l’obbiettivo di creare ecosistemi produttivi integrati, facilitando le relazioni tra settore produttivo, mondo accademico e istituti di formazione, e «La 1000 Miglia va a scuola», che ha coinvolto oltre duemila studenti ed è già confermato anche per il prossimo anno scolastico.

«Gran parte di queste attività – conclude il presidente di Aci – sono strettamente collegate alla città di Brescia e al suo territorio, con il quale la Freccia Rossa intrattiene un legame indissolubile, destinato a rafforzarsi anche grazie a questi progetti».