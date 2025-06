Mille Miglia, Vesco e Salvinelli puntano al quinto titolo consecutivo

Ancora loro, sempre loro. Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, campioni in carica da quattro edizioni consecutive della Mille Miglia con un’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929 firmata Villa Trasqua, andranno sicuramente a caccia di una leggendaria «manita».

Per Vesco, inoltre, sarebbe la sesta vittoria di fila, considerando quella del 2020 con il padre Roberto, e l’ottava totale, sommando quelle del 2016 e del 2017. I due fuoriclasse ci hanno abituato a vederli vincere, certo, ma la corsa più bella del mondo sa essere insidiosa, e potrebbe ribaltare tutti i pronostici. Di sicuro dovranno guardarsi le spalle da equipaggi esperti, come Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, i Turelli, Tonconogy-Ruffini ed Erejomovich-Llnanos, solo per citarne alcuni.

Concorrenti

Due volte secondi classificati, 2023 e nel 2024, Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli tornano all’inseguimento del podio con la loro Lancia Lambda Casaro VII serie del 1927, e così pure Alberto Aliverti, che dopo il terzo posto dello scorso anno, cambia navigatore e vettura: sarà in gara con Francesco Polini su una Aston Martin Le Mans del 1934. Tra i favoriti ci sono sicuramente anche Lorenzo e Mario Turelli, quarti nel 2024, su una OM 665 S MM Superba del 1929, e Andrea Luigi Belometti (secondo classificato nel 2021 e nel 2022, terzo nel 2023) con Cristian Ricca su Lancia Lambda Spider Tipo 221 Casaro del 1929.

Forti anche gli equipaggi argentini di Juan Tonconogy, tre volte campione di Mille Miglia nel 2013, nel 2015 e nel 2018, con Barbara Ruffini su un’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931, e Daniel Andres Erejomovich e Gustavo Llnanos su un’Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1929, l’anno scorso quinti classificati. Nei primi dieci anche Sergio Sisti e Anna Gualandi, su Lancia Lambda Spider Tipo 221 Casaro del 1929, e Osvaldo e Francesco Peli, con Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931.

Coppa delle Dame

Per la Coppa delle Dame i nomi delle favorite sono ancora quelli di Silvia Marini e Irene Dei Tos, vincitrici delle ultime due edizioni, che inseguiranno il sogno del triplete a bordo di una Cisitalia 202 S MM Spider del 1947. Silvia il titolo per gli equipaggi femminili l’aveva conquistato anche nel 2019, nel 2020 e nel 2021, ed è sulla buona strada per competere con il suo alter ego maschile Vesco.