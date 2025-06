Mille Miglia, tra i vip in gara anche Carlo Cracco e Joe Bastianich

Dalle fiammate dei fornelli alle sgasate dei motori. L’alta cucina si accomoda dietro al volante, pronta ad assaggiare l’asfalto e a degustare 1.900 chilometri di bellezza italiana. In gara alla Mille Miglia 2025 ci saranno anche lo chef Carlo Cracco e l’imprenditore Joe Bastianich, nuovamente in sfida l’uno contro l’altro. Gli ex giudici di Masterchef si rincontreranno infatti sul tracciato della Freccia Rossa: Cracco nelle vesti di navigatore su una Bugatti T40 del 1927, e Bastianich alla guida di una Porsche 356 1000 Speedster del 1954.

Le precedenti edizioni

La Fiat 750 del 1956 di Iginio Massari e della figlia Debora - © www.giornaledibrescia.it

Per lo chef blasonato, alla corte bresciana di Gualtiero Marchesi all’Albereta di Erbusco dal 1993 al 1996, è la seconda partecipazione alla corsa più bella del mondo, dopo l’esperienza del 2019 con suo suocero. In quell’anno era in gara anche l’imprenditore statunitense, che invece di Mille Miglia è un veterano. «L’ho fatta molte volte con la mia Austin-Healey del 1951 – ha detto alla Gazzetta dello Sport –. Quest’anno con me ci saranno i miei amici di infanzia, vengono apposta da New York. Non vedo l’ora. I giorni della Mille Miglia sono i più belli dell’anno».

La pasticceria si unisce alla cucina

Non solo alta cucina: nel convoglio di auto d’epoca quest’anno ci sarà anche il gotha dell’alta pasticceria, con Iginio Massari e la figlia Debora, che si alterneranno a bordo della Charity Car (una Fiat 750 del 1956) della Zebra OdV. Dalla pedana di viale Venezia partiranno la presidente Daniela Scotti e la vicepresidente Maria Pia Bondioni, ma faranno parte dell’equipaggio anche Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia e di Teletutto, e Maddalena Damini, direttore artistico di Teletutto. La collaborazione tra La Zebra e 1000 Miglia Srl contribuirà a sostenere l’acquisto di un ecografo di ultima generazione (il primo in Italia) da donare all’ospedale dei bambini di Brescia – Asst spedali civili.

Altri protagonisti

Tra i volti noti iscritti quest’anno alla corsa, anche quello della senatrice bresciana Mariastella Gelmini, per la prima volta in gara su una Ermini del 1952. Su invito di Chopard la leggenda dell’automobilismo Jacky Ickx sarà sulla rampa di partenza a Brescia a bordo di una Mercedes 300SL Gullwing del 1955. Sarà inoltre presente al Vip Village in piazza Vittoria lunedì 16 giugno dalle 16.30 alle 18 per incontrare i fan, firmare autografi e condividere le sue esperienze. Infine alla Freccia rossa ci sarà anche un po’ di Luna rossa con Max Sirena e Giulia Conti su Alfa Romeo 1900 Ss.