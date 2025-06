Mille Miglia, oggi il grande giorno della partenza da Brescia

Motori accesi, adrenalina al massimo. Oggi la Mille Miglia 2025 prende il via da viale Venezia, dopo le ultime punzonature in piazza Vittoria, dalle 8.30 alle 11.30, in diretta su Teletutto. Alle 12.30 la prima vettura salirà sulla pedana per dare inizio alla lunga corsa verso l’infinito: un tracciato a forma di «otto», come in alcune edizioni anteguerra, che fino a sabato attraverserà l’Italia da nord a sud e ritorno. In gara oltre 400 auto storiche, provenienti da tutto il mondo, per 1.900 chilometri di bellezza, ingegno e memoria.

Il passaggio nel centro di Brescia renderà omaggio alla città, toccando largo Torrelunga, il Castello, via San Faustino, piazza della Loggia, corso Zanardelli e corso Magenta, prima di lasciare il capoluogo lungo via Mantova in direzione del lago.

La Freccia Rossa attraverserà quindi la Valsabbia e la Valtenesi, passando per Prevalle, Gavardo, Villanuova, Manerba, Moniga e Padenghe. A Desenzano il controllo timbro sarà come sempre in piazza Matteotti, seguito dalle prove cronometrate a Sirmione. Poi Verona, Ferrara e arrivo a San Lazzaro di Savena (Bologna), prima di ripartire verso il Centro Italia.

Grande partecipazione in piazza Vittoria - Foto New Reporter Comincini/Mazzocchi/Checchi/Papetti © www.giornaledibrescia.it

Nei prossimi giorni

Nei giorni successivi il percorso toccherà Roma, la Val d’Orcia, San Marino, Cervia, Viareggio, il passo della Cisa e Parma, per tornare infine a Brescia sabato. Il ritorno è atteso con lo stesso entusiasmo della partenza, accompagnato dall’abbraccio dei bresciani che ogni anno affollano le strade per applaudire le vetture in gara.

Un lungo serpentone lucido e rombante attraverserà centri storici, strade di campagna e scenari da cartolina, accolto ovunque da migliaia di appassionati. La Mille Miglia non è solo una gara, ma una celebrazione della bellezza italiana: un rito collettivo che da quasi un secolo unisce meccanica e meraviglia. A ogni sosta, selfie e occhi sgranati, tra bambini in braccio e fotografi colti di sorpresa. A ogni ripartenza, il rombo che fa vibrare l’asfalto e solleva l’entusiasmo, in un crescendo di emozioni che contagia chiunque si trovi sul percorso.

L’entusiasmo accompagna anche la Charity car dell’associazione Zebra Odv: in questo caso, il traguardo è solidale. Si corre per donare all’Ospedale Civile un ecografo pediatrico di ultima generazione, uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce. A bordo della Fiat 750 del 1956 si alterneranno Iginio e Debora Massari, Daniela Scotti e Maria Pia Bondioni, presidente e vicepresidente della Zebra, insieme a Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia e di Teletutto, e Maddalena Damini, direttore artistico di Teletutto.

Ferrari Tribute

Accanto alla storica competizione torna il Ferrari Tribute, alla sedicesima edizione. Per il terzo anno consecutivo si snoderà in cinque tappe parallele alla Mille Miglia: in gara 120 equipaggi selezionati, con una sfilata di modelli iconici.

Dalle 250 Gt Berlinetta Lusso e Dino 246 Gt alle F40, Enzo, LaFerrari, Daytona Sp3 e la nuovissima 12 Cilindri. Il via oggi da Desenzano, alle 13, dal lungolago Battisti. Anche in questo caso, pubblico e appassionati avranno modo di ammirare non solo l’eccellenza motoristica, ma anche il fascino senza tempo del Cavallino rampante.