Elezioni amministrative, domani e lunedì urne aperte in 10 Comuni

Ci siamo, la parola passa alle urne. Domani (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) circa 36mila elettori della nostra provincia, residenti nei dieci Comuni coinvolti in questa tornata amministrativa, saranno chiamati a scegliere il loro sindaco ed i loro rappresentanti in Consiglio comunale .

Gli aspiranti alla fascia tricolore sono in tutto 23, mentre sono complessivamente 34 le liste che concorrono. Ogni elettore metterà la sua tessera, poi il puzzle si comporrà nel pomeriggio di lunedì , con lo spoglio dei voti.

Il quadro potrebbe essere incompleto: a Rovato, infatti, potrebbe essere necessario il ballottaggio, se nessuno dei quattro candidati (Bergo, Botticini, Marini e Manenti) avrà ottenuto la maggioranza del 50% dei voti al primo turno; nel caso la data è già fissata: l’appuntamento sarà il 7 e 8 giugno prossimi.

I Comuni con oltre 15mila abitanti – quelli per i quali la legge elettorale prevede il doppio turno – sono in realtà due. Ma a Lonato, a differenza di Rovato, i candidati sono solo due (Bianchi e Sigurtà), quindi non ci sarà il ballottaggio (salvo il caso altamente improbabile che entrambi i candidati ottengano lo stesso numero di voti).

Sono queste le sfide più attese, anche perché sia nella «capitale» della Franciacorta sia nella cittadina gardesana i sindaci uscenti, entrambi di centrodestra, non si sono potuti ricandidare perché reduci da un doppio mandato.

Leggi anche Amministrative 2026: le schede elettorali dei Comuni bresciani al voto

Accesa la contesa anche a Travagliato, dove il centrodestra s’è spaccato e il sindaco uscente Pasinetti si trova a contrastare il suo vice Bertozzi e il candidato di area centrosinistra, Trainini. Anche nella piccola Magasa sono tre gli aspiranti alla fascia tricolore (Venturini, Raineri e Faustini), uno ogni 41 elettori.

Ci sono poi cinque duelli: a Capriano (tra l’uscente Sala e lo sfidante Basile), Corte Franca (Olivero contro Orlotti), Mura (Reguitti contro Teotti), Quinzano d’Oglio (l’uscente Olivari contro Franchi) e Roncadelle (Groppelli punta al bis, Sempio vuole impedirglielo).

Infine la sfida solitaria di Cellatica, dove il vicesindaco uscente Marco Grassini è l’unico candidato e dovrà convincere almeno il 40% dei concittadini a recarsi alle urne, pena il commissariamento del Comune.