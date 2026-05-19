Amministrative a Capriano: i programmi dei candidati a confronto

Capriano del Colle sceglie il suo futuro : la sfida è tra «un progetto evolutivo», così lo definisce la lista «Insieme per Migliorare», e la continuità amministrativa di «Vivere Capriano e Fenili». Due squadre, due visioni di paese tra ambiente, sicurezza, giovani e servizi. Le urne di domenica e lunedì metteranno di fronte «Insieme per Migliorare», la lista civica più longeva del paese, fondata 33 anni fa e guidata oggi dal candidato sindaco Giuseppe Stringa Basile , e «Vivere Capriano e Fenili», che negli ultimi cinque anni ha governato il paese con il sindaco Stefano Sala , ora ricandidato.

I programmi delle due formazioni condividono alcuni obiettivi , come sicurezza, cura del territorio, sostegno alle associazioni e valorizzazione del patrimonio locale, ma divergono nel metodo e nelle priorità. «Insieme per Migliorare», ad esempio, affronta il tema del sociale concentrandosi su attività culturali, alfabetizzazione digitale, laboratori in biblioteca e iniziative educative estive in sinergia con scuole e parrocchie. Il focus é maggiormente orientato alla rete sociale e alla cittadinanza attiva. « Le persone – sottolinea l’avvocato Stringa Basile – sono le vere protagoniste del nostro progetto evolutivo: il Comune a fianco di famiglie, bambini, giovani e anziani». Il programma stilato dal gruppo dell’attuale sindaco dedica ampio spazio ai giovani e all’istruzione, individuati come «asse strategico del mandato» precisa Sala. «Tra le proposte che vogliamo realizzare – sottolinea il primo cittadino uscente – vi sono un hub giovanile multifunzionale , progetti di orientamento al lavoro, un doposcuola con tutor qualificati, laboratori artistici e scientifici, oltre al rafforzamento del legame tra scuola, imprese e territorio. Grande attenzione anche all’inclusione scolastica, con sportelli psicologici, servizi per studenti con bisogni educativi speciali e sostegno alle famiglie».

Ambiente

Entrambe le liste mettono al centro ambiente e mobilità sostenibile, ma con accenti differenti. «Insieme per Migliorare» insiste sul concetto di mobilità dolce, proponendo piste ciclopedonali urbane, percorsi nel Parco del Monte Netto e lungo il Mella, senza dimenticare l’urbanistica e puntando a «una riqualificazione architettonica della piazza e del centro storico affinché possa diventare una vetrina ed un trampolino per lo sviluppo di attività commerciali», precisa Stringa Basile. «Vivere Capriano e Fenili» promette di proseguire nel percorso già tracciato in merito ai lavori pubblici, ma anche alla riqualificazione delle scuole, e concentra l’attenzione sulla sicurezza stradale, sul potenziamento della videosorveglianza e sul controllo del territorio. «Abbiamo in programma – dichiara Sala – il restyling e l’ampliamento delle due piazze, del capoluogo e della frazione. Avendo aderito al distretto del commercio potremo accedere ai contributi anche da assegnare ai commercianti».

Per la comunità

Sul piano sociale emergono due impostazioni complementari. «Insieme per Migliorare» punta sulla creazione di una rete integrata tra pubblico, privato e terzo settore, con servizi coordinati in ambito sociale, sanitario ed educativo. Tra le proposte: Casa delle associazioni, sostegno allo sport e iniziative per giovani e anziani. Più articolato il capitolo sociale di «Vivere Capriano e Fenili», che propone assistenza domiciliare leggera, centri diurni intergenerazionali, supporto ai caregiver, servizi sanitari di prossimità e un albo comunale di professionisti della salute a prezzi calmierati. Il programma insiste inoltre sul sostegno alle famiglie fragili e sulla conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Infine la valorizzazione del territorio, che rappresenta un terreno comune: entrambe le liste vedono nell’identità agricola ed enogastronomica un elemento strategico per lo sviluppo del paese.