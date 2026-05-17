Cellatica: dai giovani agli anziani, il programma dell’unica lista

«Una comunità solidale in cui l’amministrazione svolga un ruolo di servizio, facilitando relazioni, partecipazione e sviluppo sostenibile». È questa la visione che guida il programma di «Cellatica Insieme», la lista del candidato sindaco Marco Grassini, unica in corsa alle amministrative anticipate del 24 e 25 maggio dopo la scomparsa del sindaco Marco Marini. Una candidatura che si inserisce dunque nel segno della continuità amministrativa e che dovrà comunque superare il doppio quorum previsto dalla legge per evitare il commissariamento del Comune.

Il cuore del programma Il programma punta con decisione sui servizi alla persona. Tra le priorità indicate ci sono il rafforzamento dei servizi sociali in ottica di prossimità, per prevenire fragilità e isolamento, e la prosecuzione dell’iter relativo agli appartamenti protetti per anziani, resi possibili grazie a una donazione ricevuta dal Comune. Previsti inoltre il potenziamento dei progetti dedicati alla genitorialità, alle persone con disabilità e al sostegno della natalità, insieme a percorsi di inclusione rivolti ai migranti e a una maggiore attenzione all’edilizia pubblica. Ampio spazio anche ai giovani, con l’idea di renderli protagonisti della vita pubblica attraverso una consulta giovanile e un bilancio partecipato dedicato. Nel programma trovano posto pure spazi di aggregazione, servizi di ascolto psicologico e iniziative educative e di orientamento.